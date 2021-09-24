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Protocolos impediram entrada de uma centena de infectados com Covid-19 em jogos do Flamengo

Obrigatoriedade de testagem para a retirada de ingresso é considerada essencial pela Secretária Municipal de Saúde do Rio de Janeiro...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 15:20

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2021 às 15:20
Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
Os eventos-teste autorizados da Prefeitura levaram a torcida do Flamengo de volta ao Maracanã. Segundo a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, mais de uma centena de pessoas foram impedidas de ir aos jogos contra o Grêmio, no dia 15, e Barcelona (EQU), na última quarta-feira, por conta dos protocolos adotados, como a obrigatoriedade da prática de exames para retirar o ingresso.Ao todo, foram 108 pessoas impedidas de retirarem o ingresso e acessarem o Maracanã. Na partida contra o Grêmio, na Copa do Brasil, o público presente foi de 6.446 torcedores - todos testados. Segundo os dados da Prefeitura, 56 espectadores testaram positivo e não puderam comparecer ao Maracanã.
Diante do Barcelona (EQU), pela semifinal da Libertadores, foram 23.083 torcedores no estádio. Na triagem, respeitando a obrigatoriedade do exame, 52 espectadores testaram positivo para Covid-19 e não puderam assistir a partida.Daniel Soranz, secretário de Saúde do Rio de Janeiro, falou sobre o tema nesta sexta-feira, reforçando a importância da obrigatoriedade da testagem nos eventos, além do comprovante de vacinação.
- Essa é a importância de testar antes dos eventos. Estamos estimulando a testagem. Quem testou positivo deixa de frequentar os lugares. O teste é necessário, mas entendemos que são eficazes para liminar a entrada de pessoas positivas.
A Secretaria Municipal de Saúde segue acompanhando o caso dos demais torcedores que foram ao jogo para avaliar os impactos dos eventos-teste.
Entre os mais de 2 mil testes realizados em colaboradores envolvidos na operação da partida da Libertadores contra o Barcelona, na quarta-feira, o número de casos positivos também representou menos de 1%. Confira aqui!

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