Protocolo do Flamengo na volta aos treinos é referência para Conmebol

Crédito: 'Sob comando' do Dr. Márcio Tannure, à direita, o Flamengo adotou rígidos protocolos no CT (F: Alexandre Vidal/CRF

A partir da paralisação do futebol brasileiro por conta da pandemia do coronavírus, em março, o departamento médico do Flamengo esteve empenhado em desenvolver os protocolos a fim de garantir o retorno das atividades no Ninho do Urubu de forma segura a todos profissionais envolvidos. Com o elenco principal de volta ao CT há três semanas, o DM rubro-negro tem sido consultado por outras organizações, como a Conmebol.

No início desta semana, o preparador físico Mário Monteiro representou o Flamengo em videoconferência organizada pela Conmebol para discutir maneiras de aplicar treinos físicos diante da nova realidade do esporte e rígidos protocolos médicos. Durante debate, o profissional - membro da comissão técnica de Jorge Jesus - destacou toda a estrutura e o grupo de trabalho que o clube dispõe no Ninho do Urubu como diferenciais para realizar as atividades.

Chefe do departamento médico do Flamengo e integrante das comissões médicas da Ferj e da CBF, o Dr. Márcio Tannure também realizou videoconferência com colaboradores da comissão técnica, médicos e diretoria do Jaraguá Futsal. O clube catarinense consultou o Flamengo para usar como referência e aprimorar os protocolos elaborados para a volta dos treinamentos.