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futebol

Protocolo do Flamengo na volta aos treinos é referência para Conmebol

Dr. Márcio Tannure, chefe do DM do Flamengo, e o preparador físico Mário Monteiro participaram de videoconferências e discutirem as medidas adotadas pelo clube no CT...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2020 às 13:55

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 13:55

Crédito: 'Sob comando' do Dr. Márcio Tannure, à direita, o Flamengo adotou rígidos protocolos no CT (F: Alexandre Vidal/CRF
A partir da paralisação do futebol brasileiro por conta da pandemia do coronavírus, em março, o departamento médico do Flamengo esteve empenhado em desenvolver os protocolos a fim de garantir o retorno das atividades no Ninho do Urubu de forma segura a todos profissionais envolvidos. Com o elenco principal de volta ao CT há três semanas, o DM rubro-negro tem sido consultado por outras organizações, como a Conmebol.
No início desta semana, o preparador físico Mário Monteiro representou o Flamengo em videoconferência organizada pela Conmebol para discutir maneiras de aplicar treinos físicos diante da nova realidade do esporte e rígidos protocolos médicos. Durante debate, o profissional - membro da comissão técnica de Jorge Jesus - destacou toda a estrutura e o grupo de trabalho que o clube dispõe no Ninho do Urubu como diferenciais para realizar as atividades.
Chefe do departamento médico do Flamengo e integrante das comissões médicas da Ferj e da CBF, o Dr. Márcio Tannure também realizou videoconferência com colaboradores da comissão técnica, médicos e diretoria do Jaraguá Futsal. O clube catarinense consultou o Flamengo para usar como referência e aprimorar os protocolos elaborados para a volta dos treinamentos.
Como o LANCE! noticiou em abril, o Flamengo adotou uma série de medidas restritivas para o retorno ao CT. Entre elas, a redução em 80% do estafe no Ninho e proibição temporária do uso do refeitório e academia. Além disso, o clube tem acompanhado clinicamente os jogadores profissionais e familiares.E MAIS:Mister confirma permanência no Flamengo: 'Digam à Nação que fico!'O 'fico' de Jesus é a notícia que a Nação Rubro-Negra tanto esperavaJornais europeus repercutem renovação de Jorge Jesus com o FlamengoEle fica! Veja os números impressionantes de Jorge Jesus pelo FlamengoFlamengo cede volante do sub-20 e deve negociar mais crias do Ninho E MAIS:

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