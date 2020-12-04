Protestos, novas caras e contato virtual: a semana do Botafogo antes do clássico com o Flamengo

Crédito: (Vítor Silva/Botafogo

Ainda não teve jogo, mas a semana nos corredores do Estádio Nilton Santos foi um tanto quanto agitada. Antes do clássico contra o Flamengo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, que será disputado no próprio local, o Botafogo passou por dias marcados por novidades no dia a dia do local de treinamentos dos jogadores.

Eduardo Barroca foi diagnosticado com Covid-19 na segunda-feira e, desde então, cumpre quarentena na própria residência, longe da rotina alvinegra Enquanto isso, o auxiliar-técnico Felipe Lucena - que comandará a equipe contra o Flamengo - e o auxiliar-permanente Lúcio Flávio tocam os treinamentos no campo anexo do Nilton Santos.

Mesmo de longe, o novo treinador continua acompanhando todas as atividades realizadas no campo anexo do estádio. Os trabalhos são filmados e Barroca tem contato constante por chamadas de vídeo com Felipe Lucena, Lúcio Flávio e até mesmo com os jogadores.

Na terça-feira, os muros do Nilton Santos - no Setor Norte, local onde os atletas entram para treinar - amanheceram com pichações, incluindo frases com ameaças de morte em caso de derrota para o Flamengo. O Botafogo registou um boletim de ocorrência contra este acontecimento.

Não foi a primeira vez que a torcida voltou a aparecer. Na quarta-feira, de forma pacífica, cerca de 20 torcedores de organizadas apareceram no portão do estádio querendo conversar com jogadores e dirigentes. Eles foram recebidos por Victor Luís e Vinícius Assumpção, futuro vice-presidente do Alvinegro, que acalmaram os ânimos e marcaram uma reunião com Túlio Lustosa, gerente de futebol.Caras novas no Nilton SantosSim, o futuro vice-presidente do Glorioso acompanhou a atividade de quarta-feira ao lado de Durcesio Mello, mandatário que assumirá a cadeira principal do clube a partir do dia 1º janeiro de 2021. A dupla tirou a semana para conhecer as sedes do Botafogo com uma maior precisão e passou uma palavra de confiança aos jogadores.

Os dois, contudo, não foram as únicas caras novas neste dia. Além de Durcesio e Vinícius, um conselheiro levou um padre e um pastor para rezar os vestiários e os dois campos do Estádio Nilton Santos.

De novos dirigentes à presença divina, novos rostos foram vistos no interior do estádio durante a semana. Além dos treinamentos, o Botafogo tenta reverter a atual situação na classificação do Campeonato Brasileiro por meio da conversa e com um estímulo na parte mental.

Conversa com dirigente e cobrançaNa quinta-feira, o mesmo grupo de líderes de torcidas organizadas voltou ao Nilton Santos para ter uma reunião com Túlio Lustosa, gerente de futebol do Botafogo. Eles cobraram uma reação do Alvinegro no Campeonato Brasileiro, começando justamente no duelo contra o Flamengo.

A conversa foi pacífica e em um tom tranquilo. Os torcedores afirmaram que se os resultados não voltarem a aparecer vão buscar ter uma conversa - desta vez, porém, com os jogadores.