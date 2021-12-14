Prorrogação de empréstimo de Sarrafiore ao Vasco e saída de Walber são publicadas no BID da CBF

O Vasco ainda tem incertezas em relação a reforços para a temporada de 2022. Contudo, o BID da CBF registrou nesta terça-feira (14) a prorrogação do contrato de empréstimo de Sarrafiore. O meia-atacante estava emprestado inicialmente até o final deste ano. Entretanto, após ter sofrido uma lesão no cruzado anterior do joelho durante o duelo com o Confiança, pela Série B, o Cruz-Maltino anunciou que renovaria seu empréstimo até dezembro de 2022.