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Prorrogação de empréstimo de Sarrafiore ao Vasco e saída de Walber são publicadas no BID da CBF

Meia-atacante segue no Cruz-Maltino até o fim da temporada de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 19:59

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 19:59

O Vasco ainda tem incertezas em relação a reforços para a temporada de 2022. Contudo, o BID da CBF registrou nesta terça-feira (14) a prorrogação do contrato de empréstimo de Sarrafiore. O meia-atacante estava emprestado inicialmente até o final deste ano. Entretanto, após ter sofrido uma lesão no cruzado anterior do joelho durante o duelo com o Confiança, pela Série B, o Cruz-Maltino anunciou que renovaria seu empréstimo até dezembro de 2022.
Outra mudança divulgada no BID foi a saída de Walber. O defensor foi dispensado ainda no fim de novembro.
Até o momento, o Vasco anunciou o técnico Zé Ricardo e confirmou Carlos Brazil como gerente de futebol.
Crédito: SarrafiorefoicedidopeloInternacionalaoVasconesteano,massemachucoudurantepartidaválidapelaSérieB(Foto:RafaelRibeiro|Vasco

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