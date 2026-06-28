Colômbia empata com Portugal e garante liderança do Grupo K da Copa do Mundo

O confronto direto pela liderança colocou frente a frente duas equipes talentosas que já estavam de olho no chaveamento. Apesar do placar não ter saído do zero, não faltou emoção. Os goleiros Diogo Costa e Vargas brilharam com defesas espetaculares na primeira etapa, provando que tanto colombianos quanto portugueses chegam organizados para a fase eliminatória do torneio.





O duelo foi um autêntico "lá e cá". No primeiro tempo, a Colômbia levou mais perigo, somando 14 finalizações contra nove dos portugueses, com James Rodríguez, Jhon Arias e Córdoba parando em ótimas intervenções de Diogo Costa. Portugal respondeu com contundência e quase abriu o placar com Bruno Fernandes, que parou em uma defesa gigante à queima-roupa de Vargas. Na segunda etapa, a Colômbia ditou o ritmo e chegou a levar a torcida à loucura aos 45 minutos, quando o zagueiro Davinson Sánchez balançou as redes de cabeça. A comemoração amarela, no entanto, foi frustrada pelo VAR, que confirmou o impedimento assinalado pelo assistente no lance, selando a igualdade no marcador.





Com a liderança do grupo garantida após esse empate suado, a Colômbia já conhece o calendário do seu próximo desafio: a equipe sul-americana vai enfrentar a seleção de Gana na segunda fase, na próxima sexta-feira, às 20h30 (horário de Brasília). Já Portugal, que avançou na segunda colocação somando cinco pontos, terá um duro encontro europeu contra a Croácia, marcado para a quinta-feira, às 20h (de Brasília).