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Copa do Mundo

Colômbia empata com Portugal e garante liderança do Grupo K da Copa do Mundo

Goleiros brilham em Miami, e sul-americanos têm gol anulado nos acréscimos, mas asseguram a primeira posição da chave

Publicado em 27 de Junho de 2026 às 23:07

Camila Müller

Camila Müller

Publicado em 

27 jun 2026 às 23:07
Colômbia empata com Portugal e garante liderança do Grupo K
Colômbia empata com Portugal e garante liderança do Grupo K Reuters/Folhapress

A Colômbia confirmou a liderança do Grupo K da Copa do Mundo de 2026. Em um jogo bastante movimentado sob o calor de Miami, a seleção sul-americana empatou em 0 a 0 com Portugal. O duelo foi marcado por muita intensidade, chances de gol para ambos os lados e uma intervenção dramática e decisiva do VAR nos minutos finais.

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O confronto direto pela liderança colocou frente a frente duas equipes talentosas que já estavam de olho no chaveamento. Apesar do placar não ter saído do zero, não faltou emoção. Os goleiros Diogo Costa e Vargas brilharam com defesas espetaculares na primeira etapa, provando que tanto colombianos quanto portugueses chegam organizados para a fase eliminatória do torneio.


O duelo foi um autêntico "lá e cá". No primeiro tempo, a Colômbia levou mais perigo, somando 14 finalizações contra nove dos portugueses, com James Rodríguez, Jhon Arias e Córdoba parando em ótimas intervenções de Diogo Costa. Portugal respondeu com contundência e quase abriu o placar com Bruno Fernandes, que parou em uma defesa gigante à queima-roupa de Vargas. Na segunda etapa, a Colômbia ditou o ritmo e chegou a levar a torcida à loucura aos 45 minutos, quando o zagueiro Davinson Sánchez balançou as redes de cabeça. A comemoração amarela, no entanto, foi frustrada pelo VAR, que confirmou o impedimento assinalado pelo assistente no lance, selando a igualdade no marcador.


Com a liderança do grupo garantida após esse empate suado, a Colômbia já conhece o calendário do seu próximo desafio: a equipe sul-americana vai enfrentar a seleção de Gana na segunda fase, na próxima sexta-feira, às 20h30 (horário de Brasília). Já Portugal, que avançou na segunda colocação somando cinco pontos, terá um duro encontro europeu contra a Croácia, marcado para a quinta-feira, às 20h (de Brasília).

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