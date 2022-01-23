Pronto para estrear pelo Palmeiras, Atuesta impressiona em treinos da pré-temporada

O Palmeiras volta a campo neste domingo, às 16h, no pontapé inicial da temporada 2022. Contra o Novorizontino, em Novo Horizonte, a equipe de Abel Ferreira encara desafio pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Entre as expectativas do torcedor alviverde está a possível estreia de Eduard Atuesta, uma das contratações deste ano. Embora deve começar no banco de reservas, ele chamou atenção durante a pré-temporada pela qualidade acima da média.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Confira a pré-lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial de Clubes

Contratado junto ao Los Angeles FC, dos EUA, o meio-campista colombiano de 24 anos já era bem conceituado no futebol norte-americano, mas pouco conhecido pelo público brasileiro. Na época de sua transferência, muitos de seus vídeos viralizaram entre palmeirenses que se impressionaram com lances do jogador durante sua passagem pela MLS (Major League Soccer).

Sem ter acesso às imagens de treinamentos do meia nesta chegada ao Brasil, a torcida alviverde pôde ver apenas alguns lances de jogos-treino, em que Atuesta dá um passe muito bonito e preciso para Giovani finalizar a jogada contra o Pouso Alegre-MG. Depois, contra o Primavera-SP, quase enganou o goleiro ao fingir que iria cruzar e mandou direto para o gol, mas na trave.Os jornalistas também não puderam assistir aos treinos por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. No entanto, o LANCE! apurou que Atuesta tem impressionado e muito os profissionais da comissão técnica e os companheiros de elenco por ser um jogador muito técnico e habilidoso. A expressão usada para descrevê-lo foi "acima da média".

Apesar disso, há o entendimento de que será preciso uma cautela maior em relação à primeiras partidas do colombiano no futebol brasileiro. Isso porque é notório que os campeonatos daqui têm uma intensidade de jogo muito maior do que aquele praticado na MLS, onde atuou por quatro temporadas.

Nos EUA, segundo o site ogol, Atuesta fez 108 jogos, ou seja, média de apenas 27 por temporada. O ano em que mais entrou em campo foi 2019, quando fez 35 partidas. Para se ter uma ideia da diferença para o futebol brasileiro, Dudu, que jogou menos cerca de metade da última temporada, fez 28 jogos, um a mais do que a média do colombiano defendendo o Los Angeles FC.

- É muito diferente (o futebol brasileiro para o futebol dos EUA), mas vendo as instalações, o pessoal que trabalha aqui, simplesmente me dá muita tranquilidade para trabalhar, dar tudo de mim, porque estou rodeado não só de infraestrutura, mas também de profissionais, para que a adaptação seja muito rápida para tirar o 100% de mim e entregar o máximo - afirmou o meio-campista em sua entrevista coletiva de apresentação.

Por essas e outras, o torcedor do Palmeiras precisará ter paciência para ver Atuesta mais adaptado ao futebol do país. Neste domingo, como Abel Ferreira deve repetir a escalação que bateu o Flamengo na final da Libertadores de 2021, o colombiano deverá começar no banco de reservas, podendo entrar na segunda etapa. Ele já está apto fisicamente e com sua inscrição regularizadas.