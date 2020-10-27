Promovidos aos profissionais, Ângelo e Brayan passam por trote no Santos

Relacionados pela primeira vez como profissionais, na derrota do Santos por 3 a 1 para o Fluminense, no último domingo (25), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Maracanã, os atacantes Ângelo Gabriel e Brayan Kruger receberam "trotes" dos seus compaheiros no treinamento desta segunda-feira (26), no CT Rei Pelé.

A dupla teve o cabelo raspado para participar da atividade com os reservas do duelo contra o Tricolor Carioca. Os titulares fizeram apenas atividade regenerativa na academia. Contra o Flu, Ângelo entrou em campo aos 14 minutos do segundo tempo, no lugar de Lucas Braga, se tornando o segundo atleta mais novo a iniciar a trajetória do Peixe, com 15 anos, 10 meses e quatro dias, superando a marca que era do Rei Pelé. Brayan, de 18 anos, por sua vez, ficou apenas no banco de reservas.