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futebol

Promovidos aos profissionais, Ângelo e Brayan passam por trote no Santos

Dupla foi relacionada no time principal pela primeira vez na derrota por 3 a 1 para o Fluminense, no último domingo (25)...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 21:24

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 21:24
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Relacionados pela primeira vez como profissionais, na derrota do Santos por 3 a 1 para o Fluminense, no último domingo (25), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Maracanã, os atacantes Ângelo Gabriel e Brayan Kruger receberam "trotes" dos seus compaheiros no treinamento desta segunda-feira (26), no CT Rei Pelé.
A dupla teve o cabelo raspado para participar da atividade com os reservas do duelo contra o Tricolor Carioca. Os titulares fizeram apenas atividade regenerativa na academia. Contra o Flu, Ângelo entrou em campo aos 14 minutos do segundo tempo, no lugar de Lucas Braga, se tornando o segundo atleta mais novo a iniciar a trajetória do Peixe, com 15 anos, 10 meses e quatro dias, superando a marca que era do Rei Pelé. Brayan, de 18 anos, por sua vez, ficou apenas no banco de reservas.
O Alvinegro Praiano agora “troca a chave” e foca na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (28), às 16h, na Vila Belmiro, o Peixe encará o Ceará, no jogo de ida das oitavas de final, na Vila Belmiro.

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