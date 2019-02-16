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Cariacica

Promoção: torcedor do Serra terá desconto em ingresso

Partida acontece nesta quarta-feira (20), pela segunda fase Copa do Brasil, no estádio Kleber Andrade
Marcella Scaramella

Marcella Scaramella

Publicado em 

16 fev 2019 às 14:17

Publicado em 16 de Fevereiro de 2019 às 14:17

Estádio Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Vitor Jubini
O torcedor do Serra terá desconto para assistir ao jogo contra o Vasco na próxima quarta-feira (20), pela segunda fase Copa do Brasil, no estádio Kleber Andrade. A partida acontece às 21h30.
Os ingressos para o setor D, destinado à torcida do Serra, custam R$ 50,00 (meia) e R$ 100,00 (inteira), valor promocional válido somente para compras no site www.meubilhete.com e nas lojas Ademar Cunha de Laranjeiras (Serra) e Placar de Laranjeiras (Serra).
> Definidos os valores dos ingressos para Serra e Vasco, no Klebão
Os demais ingressos seguem custando R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira), conforme divulgado na última sexta-feira.
Leitores do jornal Notícia Agora (com o selo-desconto) e membros do Clube A Gazeta também terão o desconto de 50% no valor do ingresso inteiro promocional para o setor D, para compras nas lojas Ademar Cunha (Laranjeiras) e Placar (Laranjeiras).

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