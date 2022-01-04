Promessas perdem espaço: Vasco abriu mão de cinco titulares do time da Copa São Paulo-2019 num dia só

A reapresentação do time profissional do Vasco, na última segunda-feira, significou o fim das passagens de um grupo de jogadores jovens. Mais especificamente, cinco atletas vice-campeões da Copa São Paulo de Juniores de 2019 - ou seja, que têm, hoje, no máximo 22 anos - estão fora dos planos. São histórias diferentes, mas o mesmo encerramento de ciclo.Os cinco foram, inclusive, titulares durante a campanha que deu orgulho à torcida vascaína. O lateral-direito Cayo Tenório, o meia Lucas Santos e o centroavante Tiago Reis têm contratos até dezembro, mas o Cruz-Maltino busca empréstimos. O ponta-direita João Pedro e o volante Caio Lopes têm vínculos até o fim deste mês e não houve acordo para renovarem.

De todo modo, o Vasco abriu mão dos jovens ativos. Isso além dos 12 jogadores que já haviam sido notificados que não continuariam e de outros cuja definição para longe de São Januário foi externada nesta segunda-feira.

Casos semelhantes vivem outros jogadores. O zagueiro Menezes, de 20 anos, tem contrato até setembro do ano que vem. Não foi nem para a Copa São Paulo, por opção técnica, nem integra a equipe principal. Já o centroavante Kaio Magno, de 22, tem vínculo até o fim deste ano. Ambos estão fora dos planos e disponíveis para empréstimo.

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Na final da Copa São Paulo de Juniores de 2019, o Vasco entrou em campo sem Miranda, suspenso. A escalação foi: Alexander, Cayo Tenório, Ulisses, Gabriel Norões e Coutinho; Bruno Gomes, Caio Lopes e Linnick; João Pedro, Tiago Reis e Lucas Santos.

Do elenco atual, Lucão, Riquelme e Laranjeira começaram no banco naquele jogo. Alexander perdeu espaço, Ulisses segue em busca de melhor chance e os demais já haviam deixado o clube.

Confira o número de jogos como profissional do Vasco dos jogadores que estão fora dos planos do clube:

Menezes: 1 jogoCayo Tenório: 35 jogosCaio Lopes: 22 jogosJoão Pedro: 14 jogosLucas Santos: 29 jogosTiago Reis: 47 jogosKaio Magno: 2 jogos