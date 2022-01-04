Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Promessas perdem espaço: Vasco abriu mão de cinco titulares do time da Copa São Paulo-2019 num dia só
futebol

Promessas perdem espaço: Vasco abriu mão de cinco titulares do time da Copa São Paulo-2019 num dia só

Cayo Tenório, Caio Lopes, Lucas Santos, João Pedro e Tiago Reis estão fora dos planos e devem deixar o clube em breve. Outros jovens seguem o mesmo caminho...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jan 2022 às 07:30

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 07:30

A reapresentação do time profissional do Vasco, na última segunda-feira, significou o fim das passagens de um grupo de jogadores jovens. Mais especificamente, cinco atletas vice-campeões da Copa São Paulo de Juniores de 2019 - ou seja, que têm, hoje, no máximo 22 anos - estão fora dos planos. São histórias diferentes, mas o mesmo encerramento de ciclo.Os cinco foram, inclusive, titulares durante a campanha que deu orgulho à torcida vascaína. O lateral-direito Cayo Tenório, o meia Lucas Santos e o centroavante Tiago Reis têm contratos até dezembro, mas o Cruz-Maltino busca empréstimos. O ponta-direita João Pedro e o volante Caio Lopes têm vínculos até o fim deste mês e não houve acordo para renovarem.
De todo modo, o Vasco abriu mão dos jovens ativos. Isso além dos 12 jogadores que já haviam sido notificados que não continuariam e de outros cuja definição para longe de São Januário foi externada nesta segunda-feira.
Casos semelhantes vivem outros jogadores. O zagueiro Menezes, de 20 anos, tem contrato até setembro do ano que vem. Não foi nem para a Copa São Paulo, por opção técnica, nem integra a equipe principal. Já o centroavante Kaio Magno, de 22, tem vínculo até o fim deste ano. Ambos estão fora dos planos e disponíveis para empréstimo.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021
Na final da Copa São Paulo de Juniores de 2019, o Vasco entrou em campo sem Miranda, suspenso. A escalação foi: Alexander, Cayo Tenório, Ulisses, Gabriel Norões e Coutinho; Bruno Gomes, Caio Lopes e Linnick; João Pedro, Tiago Reis e Lucas Santos.
Do elenco atual, Lucão, Riquelme e Laranjeira começaram no banco naquele jogo. Alexander perdeu espaço, Ulisses segue em busca de melhor chance e os demais já haviam deixado o clube.
Confira o número de jogos como profissional do Vasco dos jogadores que estão fora dos planos do clube:
Menezes: 1 jogoCayo Tenório: 35 jogosCaio Lopes: 22 jogosJoão Pedro: 14 jogosLucas Santos: 29 jogosTiago Reis: 47 jogosKaio Magno: 2 jogos
Crédito: CayoTenório,CaioLopes,LucasSantos,JoãoPedroeTiagoReis(MontagemLance!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados