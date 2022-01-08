Promessas do Corinthians comemoram classificação na Copinha através das redes sociais

Após a vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o River, do Piauí, na noite da última sexta-feira (7), pela segunda rodada do grupo 15 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que garantiu a classificação corintiana à segunda fase da competição de base, alguns atletas usaram as redes sociais para celebrar. Autor do primeiro gol, o atacante Felipe Augusto agradeceu a presença da Fiel Torcida no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Quem também exaltou a presença da nação corintiana foi o zagueiro Robert Renan, que, ao fim da partida, foi até parte da arquibancada e tirou uma selfie com alguns torcedores. Outro jogador que usou as redes para celebrar a classificação na Copinha foi o lateral-direito Léo Maná, que destacou que o elenco corintiano 'segue atrás dos objetivos'. Além da vitória sobre o River do Piauí, o Timão venceu o Resende, do Rio de Janeiro, na estreia, por 2 a 1. Antes da segunda fase, o Corinthians tem o último compromisso pela fase de grupos, contra o São José, na segunda-feira (10), às 20h. Um empate garante o Time do Povo na liderança do grupo 15, para enfrentar o segundo colocado do grupo 16 na etapa seguinte da Copa São Paulo.