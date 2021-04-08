Promessa paga por Kayky e brincadeira com Nenê: os bastidores da vitória do Fluminense no Carioca

O entrosamento entre os veteranos e os garotos do Fluminense vem crescendo em campo. Mas, fora das quatro linhas, o clima é de tranquilidade e brincadeiras. Antes e depois da vitória por 4 a 0 sobre o Macaé, na última terça-feira, no estádio Raulino de Oliveira, em jogo válido pela 8ª rodada da Taça Guanabara, houve até um "pedido" de Nenê para Kayky.
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– Dá assistência para mim também, está na hora. Não é para cruzar todas para o Fred. Cruza uma para ele, outra para mim – disse o meia em tom de brincadeira.
Com direito a dança de Danilo Barcelos, zoeira entre John Kennedy, Gabriel Teixeira, Nenê e Igor Julião, as imagens mostram o clima bom do elenco, recorrente com este grupo.
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A assistência não veio, mas o primeiro gol de Kayky como profissional, sim. Além dele, Fred, Paulo Henrique Ganso e o próprio Nenê marcaram. O camisa 77 fez o terceiro em uma bela cobrança de falta e voltou a brincar.
- O goleiro achou que eu ia cruzar. Falei para o Luccas ir para a área, porque eu colocaria lá, mas o vovô deu a chapada. Falou mesmo que ia fazer um gol, promessa paga.Nenê e Kayky nos bastidores (Imagem: Reprodução/FluTV)