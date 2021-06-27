Promessa francesa, Camavinga entra na mira de mais um gigante europeu

Além do atacante Jadon Sancho, o Manchester United também busca a contratação de outro jogador para a próxima temporada. De acordo com o jornal 'Daily Mail', o clube inglês estaria interessado no jovem Eduardo Camavinga, de 18 anos. O atleta tem se destacado pelo Rennes, da França.Um dos principais motivos pelo interesse no meia é a possível saída de Paul Pogba, que não consegue ter bons desempenho constantes no clube. Camvinga também é sondado pelo Real Madrid, que corre por fora na negociação. O atleta foi convocado pela seleção olímpica francesa para os Jogos de Tóquio no próximo mês.