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futebol

Promessa francesa, Camavinga entra na mira de mais um gigante europeu

Jogador de 18 anos já era sondado pelo Real Madrid e agora também despertou interesse do Manchester United para a próxima temporada...

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 10:01

LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2021 às 10:01
Crédito: JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP
Além do atacante Jadon Sancho, o Manchester United também busca a contratação de outro jogador para a próxima temporada. De acordo com o jornal 'Daily Mail', o clube inglês estaria interessado no jovem Eduardo Camavinga, de 18 anos. O atleta tem se destacado pelo Rennes, da França.Um dos principais motivos pelo interesse no meia é a possível saída de Paul Pogba, que não consegue ter bons desempenho constantes no clube. Camvinga também é sondado pelo Real Madrid, que corre por fora na negociação. O atleta foi convocado pela seleção olímpica francesa para os Jogos de Tóquio no próximo mês.
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Nascido em Angola e naturalizado francês, Camavinga já soma 94 partidas como profissional, com seis gols. Há duas temporadas é titular no Rennes e também já fez três partidas pela seleção francesa principal de Didier Deschamps. O jovem tem contrato com a equipe francês até junho de 2022, com valor de mercado orçado em R$ 323 milhões, segundo o 'Transfermarket'.

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