Promessa do Santos, Felipe Laurindo passa por cirurgia no joelho

jovem promessa do Santos, Felipe Laurindo, passou por uma cirurgia no joelho esquerdo para reconstruir o ligamento cruzado anterior. Desfalque para o restante da temporada, o atleta de 16 anos renovou recentemente seu contrato profissionais com o Santos.Em seu Instagram, o jogador agradeceu aos profissionais de saúde que ajudaram o jogador, além dos familiares e amigos. A cirurgia foi realizada no Hospital Israelita Albert Einstein.

-Quando um atleta se lesiona parece o fim, é um momento de extremo luto como diz minha psicóloga Julianne a quem agradeço por todo incentivo. Eu sei que vai ser um processo lento, mas vai PASSAR, como tudo nessa vida passa - disse o jogador.Felipe é tratado como grande aposta do Santos. Ele estaria no Campeonato Brasileiro Sub-17 e chegou a marcar um gol na goleada do Santos sobre o América-SP em amistoso preparatório para a competição no CT Rei Pelé.