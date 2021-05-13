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futebol

Promessa do Santos, Felipe Laurindo passa por cirurgia no joelho

Atacante passou por uma cirurgia no joelho esquerdo e vai perder toda a temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2021 às 18:48

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 18:48

Crédito: Reprodução
jovem promessa do Santos, Felipe Laurindo, passou por uma cirurgia no joelho esquerdo para reconstruir o ligamento cruzado anterior. Desfalque para o restante da temporada, o atleta de 16 anos renovou recentemente seu contrato profissionais com o Santos.Em seu Instagram, o jogador agradeceu aos profissionais de saúde que ajudaram o jogador, além dos familiares e amigos. A cirurgia foi realizada no Hospital Israelita Albert Einstein.
-Quando um atleta se lesiona parece o fim, é um momento de extremo luto como diz minha psicóloga Julianne a quem agradeço por todo incentivo. Eu sei que vai ser um processo lento, mas vai PASSAR, como tudo nessa vida passa - disse o jogador.Felipe é tratado como grande aposta do Santos. Ele estaria no Campeonato Brasileiro Sub-17 e chegou a marcar um gol na goleada do Santos sobre o América-SP em amistoso preparatório para a competição no CT Rei Pelé.
"Estava sonhando com o retorno do Campeonato Brasileiro, estava me preparando fielmente para trazer alegria a todos a Nação Santista. Mas os planos de Deus são diferentes do nosso", comentou.

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