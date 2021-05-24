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Promessa do Santos aparece no BID e retorna para a equipe Sub-23

Atacante Moraes defendeu o Maringá no Campeonato Paranaense, mas retornou ao Santos e irá treinar com a equipe de aspirantes enquanto aguarda chance no profissional...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 11:35

LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2021 às 11:35
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo
Promessa do Santos, o atacante Matheus Moraes apareceu no BID (Boletim Diário Informativo da CBF) nesta segunda-feira (24). O jogador estava emprestado ao Maringá durante o Campeonato Paranaense. Regularizado, Moraes retorna ao Santos, mas vai seguir treinando com a equipe Sub-23 e espera chance com Fernando Diniz na equipe principal.No Santos B, Matheus Moraes deve atuar no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A estreia do Peixe está marcada para o dia 10 de junho, em clássico contra o Corinthians fora de casa. No Grupo A, o Alvinegro está ao lado de por Ceará, Corinthians, Cuiabá, Figueirense, Grêmio, Juventude, Ponte Preta e Vitória.
Antes do empréstimo, o jogador já integrava a equipe Sub-23 do Peixe. Em 2020, ele participou do Campeonato Brasileiro de Aspirantes e do Sub-20. Ao todo, fez 15 partidas pelas competições, marcando quatro gols. Moraes está no clube desde os 10 anos e foi campeão paulista Sub-11, em 2011.Moraes ficou quase dois anos sem atuar pela equipe da Baixada Santista por conta de duas lesões no joelho, em meados de 2015 e 2016. A contusão prejudicou o atleta no Sub-17 e Sub-20 do clube, além de interferir em convocações para as categorias de base da Seleção Brasileira. Em 2019, ele sofreu a terceira cirurgia no joelho. Segundo o atacante, foram estes momentos difíceis que o deram forças para seguir sua carreira no futebol.
Ao longo de sua trajetória no Peixe, o atacante marcou 78 gols em 62 jogos, incluindo todas as categorias.

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