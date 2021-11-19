Promessa do Inter, Bernardo não esconde ansiedade para a decisão do Brasileiro sub-20

Um dos garotos promissores do Internacional, Bernardo tem uma missão importante a partir desse domingo, 21. Na cidade de Porto Alegre, contra o São Paulo, a equipe colorada começa a definir o título do Campeonato Brasileiro Sub-20. O atleta, que vem se destacando na lateral-direita, vem sendo titular da equipe comandada por João Miguel e Leonardo Martins nessa campanha da competição.

Desde seus 10 anos vestindo a camisa vermelha, o jovem é cria do Celeiro de Ases. No torneio nacional, Bernardo atuou em 20 jogos e foi titular em 15 oportunidades. Com bom passe e visão de jogo, já ajudou a equipe com uma assistência na competição e além de ajudar no ataque tem características de bom marcador e ajuda muito na parte defensiva. A campanha até a final tem 10 vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

O colorado chegou a fase final após eliminar o Atlético Mineiro. A primeira partida, em Alvorada, terminou empatada e o clube gaúcho buscou a classificação vencendo o Galo dentro de seus domínios. O adversário do Inter será o São Paulo, que eliminou o Flamengo nas semifinais vencendo o primeiro confronto, em casa, e empatando o jogo do Rio de Janeiro.

'Chegar nessa partida decisiva é um mérito ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo nosso grupo junto com a comissão técnica e a direção do clube. Vamos como tudo para em busca desse título, respeitando nosso adversário e, se Deus quiser, trazer essa conquista para nossa casa. Conquistas na base são sempre importantes para nossa sequência de carreira, pois as oportunidades aparecerão e temos que estar prontos para aproveitar elas', afirma o jovem atleta colorado.

A primeira partida está marcada para domingo, 21, no Gigante da Beira-Rio, às 16h. A decisão acontecerá no Morumbi, dia 28 de novembro, 11h.