Promessa do Corinthians assina primeiro contrato profissional

Guilherme Biro, uma das grandes promessas da base do Corinthians, assinou nesta segunda-feira (21) seu primeiro contrato profissional com o Timão. O lateral-esquerdo de 16 anos está no sub-17 mas poderá ser utilizado no time sub-20 do Alvinegro.

O vínculo do atleta com o clube é de três anos, válido até novembro de 2023, e a multa para equipes nacionais é de R$ 24 milhões. Caso algum time de fora do Brasil se interesse pelo jovem, a multa para o exterior está avaliada em 30 milhões de euros (R$ 188 milhões na cotação atual).Biro começou sua carreira atuando como atacante e meia, mas com o tempo ele se achou na lateral. O garoto é convocado constantemente à Seleção Brasileira e esteve presente no título Sul-Americano sub-15 de 2019, disputado no Paraguai.