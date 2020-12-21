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futebol

Promessa do Corinthians assina primeiro contrato profissional

Guilherme Biro, de 16 anos, firmou vínculo com o Timão até novembro de 2023. A multa do lateral-esquerdo para equipes do exterior está avaliada em R$ 188 milhões...

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 18:11

LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 18:11
Crédito: Guilherme Biro assinou até novembro de 2023 (Divulgação / Corinthians
Guilherme Biro, uma das grandes promessas da base do Corinthians, assinou nesta segunda-feira (21) seu primeiro contrato profissional com o Timão. O lateral-esquerdo de 16 anos está no sub-17 mas poderá ser utilizado no time sub-20 do Alvinegro.
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O vínculo do atleta com o clube é de três anos, válido até novembro de 2023, e a multa para equipes nacionais é de R$ 24 milhões. Caso algum time de fora do Brasil se interesse pelo jovem, a multa para o exterior está avaliada em 30 milhões de euros (R$ 188 milhões na cotação atual).Biro começou sua carreira atuando como atacante e meia, mas com o tempo ele se achou na lateral. O garoto é convocado constantemente à Seleção Brasileira e esteve presente no título Sul-Americano sub-15 de 2019, disputado no Paraguai.
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