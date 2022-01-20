Promessa de Leila na campanha, Palmeiras reduz preço mínimo do ingresso em jogos no Allianz

Cumprindo com o objetivo de aproximar cada vez mais o torcedor do Palmeiras do seu time de coração e atendendo a uma antiga reivindicação de redução no preço dos ingressos, as entradas para os jogos do Verdão como mandante, pelo Paulistão-2022, que terão valores menores em relação aos anos anteriores.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Essa mudança começa pelo duelo com a Ponte Preta, que acontecerá na próxima quarta-feira, às 21h35, no Allianz Parque, pela 2ª rodada do estadual.

A iniciativa faz parte do planejamento da nova gestão do clube para a temporada. Em sua campanha presidencial e após ser eleita, Leila Pereira prometeu que iria diminuir o preço dos ingressos para que mais palmeirenses pudessem ter acesso ao estádio e torná-lo menos elitizado para o torcedor.

Os ingressos para o confronto com a Ponte têm valor mínimo de R$ 60,00 e estarão à venda exclusivamente para os sócios-torcedores Avanti a partir desta sexta (21), às 10h, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br.

Os sócios-torcedores palmeirenses terão os descontos previstos em cada plano e exclusividade na compra dos ingressos via internet até segunda (24), às 10h, quando começará a comercialização para o público em geral. A venda para os sócios Avanti será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.