Promessa da base do Vasco assina renovação por mais dois anos

O Vasco assinou, nesta terça-feira, a renovação de contrato do meia Marlon Santos, do time sub-20. O vínculo anterior do jogador que faz 19 anos este mês ia até junho - ele já poderia, portanto, ter assinado pré-contrato com outro clube. O novo acordo vale até junho de 2024. Confira a nota publicada pelo site oficial do Cruz-Maltino."O Club de Regatas Vasco da Gama acertou a extensão de contrato do meia Marlon Santos, destaque das categorias de base do Cruzmaltino, até junho de 2024. Um dos destaques da equipe Sub-20, Marlon faz parte da Geração 2003, que conta com outros nomes na categoria, como os goleiros Cadu e Pablo, o zagueiro Pimentel, o lateral Julião, o meia Marlon Gomes.

- Estou muito feliz com a renovação de contrato. No Vasco eu me sinto em casa. É o lugar que me deu a expectativa de futuro muito grande, que me acolheu, me abraçou, como uma família e poder renovar esse vínculo me deixa bem animado - disse o jogador, antes de falar sobre quais são suas expectativas para o ano:

- As expectativas para o ano são as melhores possíveis. Estamos com uma equipe jovem, mas de muita qualidade. Vamos buscar os títulos que disputarmos. Sabemos da nossa capacidade. O Vasco é grande e tem que lutar sempre na parte de cima da tabela.

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Em São Januário desde 2014, quando chegou ao clube na categoria Sub-12, após passagem pelo Fluminense, Marlon Santos é natural de São João de Meriti e tem vínculo forte com o Gigante da Colina. Seu pai, Marcelo da Silveira Pinto, também trabalho no Clube, como segurança.

- Minha meta, como de qualquer menino que chega no futebol é chegar ao profissional e dar um futuro melhor para minha família. É muita batalha, muita luta. Espero um dia chegar ao profissional do Vasco e ajudar a colocá-lo no topo do futebol - finalizou Marlon."