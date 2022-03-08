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Promessa da base do Vasco assina renovação por mais dois anos

Marlon Santos tinha contrato válido até junho, e o novo vínculo tem duração até o meio de 2024. Meia completa de 19 anos este mês e participou da última Copa São Paulo...
LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2022 às 16:03

Publicado em 08 de Março de 2022 às 16:03

O Vasco assinou, nesta terça-feira, a renovação de contrato do meia Marlon Santos, do time sub-20. O vínculo anterior do jogador que faz 19 anos este mês ia até junho - ele já poderia, portanto, ter assinado pré-contrato com outro clube. O novo acordo vale até junho de 2024. Confira a nota publicada pelo site oficial do Cruz-Maltino."O Club de Regatas Vasco da Gama acertou a extensão de contrato do meia Marlon Santos, destaque das categorias de base do Cruzmaltino, até junho de 2024. Um dos destaques da equipe Sub-20, Marlon faz parte da Geração 2003, que conta com outros nomes na categoria, como os goleiros Cadu e Pablo, o zagueiro Pimentel, o lateral Julião, o meia Marlon Gomes.
- Estou muito feliz com a renovação de contrato. No Vasco eu me sinto em casa. É o lugar que me deu a expectativa de futuro muito grande, que me acolheu, me abraçou, como uma família e poder renovar esse vínculo me deixa bem animado - disse o jogador, antes de falar sobre quais são suas expectativas para o ano:
- As expectativas para o ano são as melhores possíveis. Estamos com uma equipe jovem, mas de muita qualidade. Vamos buscar os títulos que disputarmos. Sabemos da nossa capacidade. O Vasco é grande e tem que lutar sempre na parte de cima da tabela.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Em São Januário desde 2014, quando chegou ao clube na categoria Sub-12, após passagem pelo Fluminense, Marlon Santos é natural de São João de Meriti e tem vínculo forte com o Gigante da Colina. Seu pai, Marcelo da Silveira Pinto, também trabalho no Clube, como segurança.
- Minha meta, como de qualquer menino que chega no futebol é chegar ao profissional e dar um futuro melhor para minha família. É muita batalha, muita luta. Espero um dia chegar ao profissional do Vasco e ajudar a colocá-lo no topo do futebol - finalizou Marlon."
Crédito: MarlonSantosestevenaúltimaCopaSãoPaulodeJuniores(MatheusLima/Vasco

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