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futebol

Promessa da base do Corinthians, meia assina contrato de formação até 2025

O vínculo de Vitinho com o Timão vai até 2025, quando o jogador completará 18 anos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2022 às 12:54

Publicado em 19 de Março de 2022 às 12:54

O meia Vitinho, considerado um dos principais nomes das categorias de base do Corinthians, assinou na quinta-feira (17) um contrato de formação com o clube. O vínculo tem duração de três anos e irá até 2025, quando o jogador completará 18 anos.> GALERIA - Veja o retrospecto do Timão no Paulistão desde o novo formato
- Feliz demais. Só tenho a agradecer a todos que me ajudam nesse processo, ao Corinthians por acreditar no meu potencial, família, a todos envolvidos e, principalmente, a Deus - escreveu Vitinho através de suas redes sociais.
Já há cinco anos no Timão, Vitinho foi campeão neste ano da Copa Votorantim Sub-15 e em 2021 da BH Cup de forma invicta. O jogador da base do time do Parque São Jorge projetou o futuro com a camisa do alvinegro paulista.
> TABELA - Simule a rodada final e o mata-mata do Timão no Paulistão
- Peço todos os dias ao acordar para me abençoar cada dia mais. Isso é só mais um passo para escrever a minha história e com humildade e pés nos chão eu vou chegar no meu objetivo - finalizou o meia.
Crédito: VitinhonomomentodaassinaturadocontratocomoTimão(Foto:ArquivoPessoal

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