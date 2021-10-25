Promessa cumprida: diretoria do Botafogo paga um mês de direitos de imagem ao elenco

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Dito e feito. Como prometido pelo presidente Durcesio Mello na sexta-feira, o Botafogo pagou um mês de salários de imagem ao elenco - jogadores e membros da comissão técnica - nesta segunda-feira, véspera da partida contra o Goiás, pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão.+ Confronto direto na Série B, base e carioca feminino: veja os jogos e onde assistir ao Botafogo na semana

Os atrasos nas parcelas de imagem foram o motivo para um protesto de silêncio realizado pelos jogadores após a vitória sobre o Brusque. Vale lembrar que menos da metade do elenco recebe este tipo de valor - a maior parte tem todo o salário apenas formado por CLT -, mas, mesmo assim, todos se fecharam em prol do posicionamento.

O Botafogo contou com a ajuda do Sindeclubes para tal. A verba, que estava congelada na Justiça, foi autorizada a ser desbloqueada na última sexta-feira. O dinheiro começou a ser depositado na conta das pessoas nesta segunda-feira.

Ainda não há uma resposta concreta se o protesto de silêncio por parte dos jogadores do Botafogo vai acabar. Agora, o clube está em débito com um mês de imagem para com os atletas - CLT, tirando atletas que ganham mais de 60 salários mínimos (pouco mais de R$ 70 mil), está em dia.