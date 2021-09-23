Projeto Nação Solidária: camisas usadas pelo Flamengo contra o Barcelona-EQU serão leiloadas

Na manhã desta quinta-feira, o Flamengo anunciou que as camisas usadas na vitória sobre o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, em partida válida pela semifinal da Libertadores, serão leiloadas. Segundo o Rubro-Negro, os recursos arrecadados irão para o Projeto Nação Solidária, da área de Responsabilidade Social do clube.> ATUAÇÕES: Andreas, Bruno Henrique e Gabi comandam vitória do FlamengoO projeto ajuda programas sociais em prol de pessoas em vulnerabilidade social, em parceria com o Flamengo, na comunidade local. O clube informou ainda que cada uma das camisas será autografada pessoalmente pelo jogador que vestiu a peça, logo após a partida. Além disso, antes do envio, as camisas serão desinfetadas e estarão seguras contra a Covid-19.

O Flamengo e a MatchWornShirt estão sediando mais uma vez um leilão de camisas usadas e autografadas do jogo de ida da semifinal contra o Barcelona de Guayaquil, realizado na última quarta-feira (22). As camisas são únicas, utilizadas pelos atletas no jogo mais recente do clube na competição. Todos os Mantos estão disponíveis no site matchwornshirt.com/club/flamengo. O leilão será encerrado na quinta-feira, dia 14 de outubro, às 17h. Os recursos arrecadados neste leilão de camisas exclusivas irão para o projeto Nação Solidária, da área de Responsabilidade Social do clube, que ajuda programas sociais em prol de pessoas em vulnerabilidade social, em parceria com o Flamengo, na comunidade local. Cada uma das camisas será autografada pessoalmente pelo jogador que vestiu a peça, logo após a partida. Antes do envio, os Mantos serão desinfetados com tratamento de luz UV-C, mantendo todos os elementos de jogo, como manchas de grama e cheiros, mas eliminando todas as bactérias, tornando o processo completamente seguro contra a COVID-19. Faça seus lances!Se você gostaria de ter sua própria camisa única do Flamengo, vestida e autografada na partida contra o Barcelona de Guayaquil, no Maracanã, visite matchwornshirt.com/club/flamengo e dê seus lances!