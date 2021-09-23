Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Projeto Nação Solidária: camisas usadas pelo Flamengo contra o Barcelona-EQU serão leiloadas
futebol

Projeto Nação Solidária: camisas usadas pelo Flamengo contra o Barcelona-EQU serão leiloadas

Os recursos arrecadados no leilão irão para o projeto Nação Solidária, que ajuda programas sociais em prol de pessoas em vulnerabilidade social, em parceria com o Flamengo...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 15:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 15:38
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Na manhã desta quinta-feira, o Flamengo anunciou que as camisas usadas na vitória sobre o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, em partida válida pela semifinal da Libertadores, serão leiloadas. Segundo o Rubro-Negro, os recursos arrecadados irão para o Projeto Nação Solidária, da área de Responsabilidade Social do clube.> ATUAÇÕES: Andreas, Bruno Henrique e Gabi comandam vitória do FlamengoO projeto ajuda programas sociais em prol de pessoas em vulnerabilidade social, em parceria com o Flamengo, na comunidade local. O clube informou ainda que cada uma das camisas será autografada pessoalmente pelo jogador que vestiu a peça, logo após a partida. Além disso, antes do envio, as camisas serão desinfetadas e estarão seguras contra a Covid-19.
> Flamengo joga no domingo! Veja a tabela do Brasileirão
A ação é uma parceria do Flamengo com a MatchWornShirt. Todas as camisas estarão disponíveis no site matchwornshirt.com/club/flamengo, e o leilão será encerrado na quinta-feira do dia 14 de outubro, às 17h.VEJA A NOTA OFICIAL PUBLICADA PELO FLAMENGO
O Flamengo e a MatchWornShirt estão sediando mais uma vez um leilão de camisas usadas e autografadas do jogo de ida da semifinal contra o Barcelona de Guayaquil, realizado na última quarta-feira (22). As camisas são únicas, utilizadas pelos atletas no jogo mais recente do clube na competição. Todos os Mantos estão disponíveis no site matchwornshirt.com/club/flamengo. O leilão será encerrado na quinta-feira, dia 14 de outubro, às 17h. Os recursos arrecadados neste leilão de camisas exclusivas irão para o projeto Nação Solidária, da área de Responsabilidade Social do clube, que ajuda programas sociais em prol de pessoas em vulnerabilidade social, em parceria com o Flamengo, na comunidade local. Cada uma das camisas será autografada pessoalmente pelo jogador que vestiu a peça, logo após a partida. Antes do envio, os Mantos serão desinfetados com tratamento de luz UV-C, mantendo todos os elementos de jogo, como manchas de grama e cheiros, mas eliminando todas as bactérias, tornando o processo completamente seguro contra a COVID-19. Faça seus lances!Se você gostaria de ter sua própria camisa única do Flamengo, vestida e autografada na partida contra o Barcelona de Guayaquil, no Maracanã, visite matchwornshirt.com/club/flamengo e dê seus lances!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)
Prédios na Orla de Itaparica
O que muda com novas regras do Minha Casa, Minha Vida, que passam a valer nesta quarta (22)
Prédios na Orla de Itaparica
Vila Velha e o avanço de um desenvolvimento mais ordenado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados