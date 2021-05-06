Projeto de captação de talentos do Flamengo realiza segunda seletiva em comunidades do Rio de Janeiro

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O projeto social “Campo dos Sonhos – Jogaremos Juntos”, organizado pelos departamentos de Responsabilidade Social e do Futebol de Base do Flamengo, promoveu nesta quarta-feira mais uma seletiva, desta vez no Morro da Formiga, localizado na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro.

+ Veja lista de jogadores mais utilizados por Rogério Ceni na temporadaA iniciativa foi até o local com objetivo de captar jovens talentos (crianças e jovens com idade entre 5 e 15 anos) das comunidades da região para realizarem um período de testes e treinamentos no Rubro-Negro. O projeto é fruto de uma parceria entre o Flamengo e a Sub-Prefeitura da Grande Tijuca.

Uma das iniciativas do projeto é a ação “Passe Perfeito”, que se trata da doação de materiais esportivos para os projetos sociais participantes da iniciativa. Alguns itens não utilizados pelo Flamengo, como camisas, shorts, coletes, calças de goleiro e meiões (todos em bom estado) são doados.

+ Saiba mais detalhes sobre o projeto 'Campo dos sonhos'

Ídolo do clube e embaixador do “Campo dos Sonhos”, Andrade esteve presente em mais uma seletiva e falou sobre o projeto rubro-negro.

- O Flamengo está de parabéns por mais essa iniciativa. Acho que cabe aos clubes irem de encontro a esses jovens talentos. Cito o meu caso como exemplo, onde saí de uma cidade de Minas Gerais e vim para Gávea porque teve alguém que acreditou em mim e me ajudou. Caso contrário seria complicado ter vindo. Hoje, o clube tem a possibilidade de fazer o inverso e está indo ao encontro desses meninos.

Outro projeto importante do departamento de Responsabilidade Social do Flamengo, que também está atrelado ao “Campo dos Sonhos”, é o “Jogaremos Juntos. Trata-se de uma metodologia que trabalha, através do esporte, valores como resiliência, perseverança e autoconfiança, baseados no DNA rubro-negro.

+ Confira a tabela completa da Libertadores