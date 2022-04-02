Programa de sócio torcedor do Coritiba chega a 32 mil adesões

O Coritiba atingiu nesta semana o seu maior número de sócios torcedores em toda a história do clube. Segundo informou o Verdão nas redes sociais, o atual programa de sócios atingiu 32 mil adesões, superando os 31 mil registrados em 2011, ano em que o clube foi vice-campeão da Copa do Brasil.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Obrigado torcedor por acreditar no Coritiba e seguir apoiando o nosso Verdão em busca de tantas glórias e vitórias. A nação coxa-branca é gigante e tem tradição! - publicou a equipe na rede social.

O crescimento de adesões teve sua primeira mobilização por conta do retorno da equipe a elite do futebol nacional em 2021 através de campanha onde os comandados de Gustavo Morínigo chegaram, inclusive, a liderar a competição.

Entretanto, recentemente o Coxa tem se mobilizado ainda mais para potencializar os números, fazendo como sua projeção ideal atingir a adimplência de, pelo menos, 45 mil pessoas. Número esse que seria superior em quase cinco mil a capacidade total do Couto Pereira.

A boa notícia surge em semana decisiva para a equipe que, no próximo domingo (3), decide o Campeonato Paranaense frente ao Maringá. Depois de vencer por 2 a 1 no interior do estado, qualquer empate fará com que o Coxa fature o estadual, algo que não acontece desde 2017.