Professor e aluno? Xavi repete Guardiola e vê Barcelona golear o Real Madrid em clássico no Bernabéu

Em um 'El Clásico’ histórico, o Barcelona goleou o Real Madrid por 4 a 0 no Santiago Bernabéu neste domingo, em jogo válido pela La Liga. A equipe blaugrana teve uma grande atuação com muita intensidade, o que lembrou a goleada por 5 a 0 no Camp Nou em 2010. Na época, Pep Guardiola era o treinador do Barça e Xavi foi autor de um dos gols do jogo. > Com show de Aubameyang, Barcelona atropela Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu

No ‘El Clásico’ em novembro de 2010, o Barcelona não deu chances ao Real Madrid e goleou o rival por 5 a 0 no Camp Nou. A partida é considerada até hoje como um marco na história do clássico e aquele time do Barça comandado por Pep Guardiola como um dos melhores da história do futebol.

Neste domingo, o contexto do clássico era diferente. O Barcelona vinha de uma grande recuperação na temporada, com sequência invicta de jogos, enquanto o Real Madrid vinha de uma classificação histórica na Champions League, contra o PSG de Neymar e Messi. Apesar disso, o resultado surpreendeu.

O Barcelona teve uma noite brilhante na casa do rival. A estratégia do Real Madrid não funcionou e a equipe comandada pelo técnico Xavi atropelou. Aubameyang foi o nome do jogo, com dois gols e uma assistência.

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Com 12 jogos sem perder, o Barcelona engatou uma ótima recuperação na temporada. A equipe, agora, ocupa a terceira colocação do Campeonato Espanhol, com 54 pontos. Desde que Xavi chegou como treinador do clube, foram 14 vitórias, sete empates e quatro derrotas em 25 partidas disputadas.