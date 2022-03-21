Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Professor e aluno? Xavi repete Guardiola e vê Barcelona golear o Real Madrid em clássico no Bernabéu
futebol

Professor e aluno? Xavi repete Guardiola e vê Barcelona golear o Real Madrid em clássico no Bernabéu

Em 2010, quando ainda era treinador do Barcelona, Guardiola também comandou a equipe em uma goleada por 5 a 0 no Camp Nou
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mar 2022 às 07:00

Publicado em 21 de Março de 2022 às 07:00

Em um 'El Clásico’ histórico, o Barcelona goleou o Real Madrid por 4 a 0 no Santiago Bernabéu neste domingo, em jogo válido pela La Liga. A equipe blaugrana teve uma grande atuação com muita intensidade, o que lembrou a goleada por 5 a 0 no Camp Nou em 2010. Na época, Pep Guardiola era o treinador do Barça e Xavi foi autor de um dos gols do jogo. > Com show de Aubameyang, Barcelona atropela Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu
No ‘El Clásico’ em novembro de 2010, o Barcelona não deu chances ao Real Madrid e goleou o rival por 5 a 0 no Camp Nou. A partida é considerada até hoje como um marco na história do clássico e aquele time do Barça comandado por Pep Guardiola como um dos melhores da história do futebol.
Neste domingo, o contexto do clássico era diferente. O Barcelona vinha de uma grande recuperação na temporada, com sequência invicta de jogos, enquanto o Real Madrid vinha de uma classificação histórica na Champions League, contra o PSG de Neymar e Messi. Apesar disso, o resultado surpreendeu.
O Barcelona teve uma noite brilhante na casa do rival. A estratégia do Real Madrid não funcionou e a equipe comandada pelo técnico Xavi atropelou. Aubameyang foi o nome do jogo, com dois gols e uma assistência.
> Veja a tabela da La Liga
Com 12 jogos sem perder, o Barcelona engatou uma ótima recuperação na temporada. A equipe, agora, ocupa a terceira colocação do Campeonato Espanhol, com 54 pontos. Desde que Xavi chegou como treinador do clube, foram 14 vitórias, sete empates e quatro derrotas em 25 partidas disputadas.
Crédito: PepGuardiola,quandoeratreinadordoBarcelona,aoladodeXavi,atualcomandantedoclube(Foto:Divulgação/SiteoficialdoBarcelona

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados