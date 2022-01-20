Prodígio do Santos superou fratura no crânio para brilhar na Copinha

Um dos destaques do Santos na Copinha 2022, o garoto Jair Paula, de apenas 16 anos, conversou com o LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, com exclusividade, e contou um pouco da sua trajetória no futebol. O jogador está no Santos desde os dez anos, é o mais novo do elenco do Peixe na competição e tem contrato até 2024.- Minha primeira lembrança sobre futebol foi quando meu pai me levou pela primeira vez na escolinha, eu ficava correndo para um lado e para outro, não sabia nem pra qual lado eu tinha que fazer o gol, essa é minha primeira lembrança sobre futebol, uma lembrança muito boa. A primeira oportunidade de investir na carreira profissional surgiu quando meu pai me levou para fazer teste no Santos com 10 anos, acabei passando e desde então começamos a investir na carreira profissional, sempre tive muito apoio da minha família.

- Quando cheguei no Santos minhas expectativas eram evoluir e ganhar experiência para conseguir uma oportunidade no time principal. Todos os funcionários do clube sempre me deram muito apoio. Minha adaptação no clube foi muito boa, fui muito bem recebido pelos atletas e pelos funcionários.O zagueiro atuou pelo Brasileiro Sub-17 ainda no comando do técnico Elder Campos e ganhou oportunidade na categoria Sub-20 no ano passado. Em junho, o jogador de 16 anos assinou o primeiro contrato profissional com o clube até 2024 e com multa rescisória de 70 milhões de euros (R$ 422 mi). Jair comentou sobre o saldo da bagagem em 2021, falou sobre a oportunidade de atuar na Copinha e ainda revelou uma inspiração especial.

"Essa última temporada para mim foi muito importante para ganhar maturidade e experiência. A oportunidade de jogar a Copinha é uma experiência única, só tenho a agradecer a Deus por essa chance", ressaltou.

"Desde que cheguei no Santos, sempre me inspirava no Lucas Veríssimo, é um jogador que eu gosto muito de ver jogar e sou muito fã", revelou o jogador do DIÁRIO.

Jair acabou passando passando por um susto em novembro do ano passado. Em uma partida contra a Ponte Preta, pelo Paulista Sub-20, o jogador sofreu um choque na cabeça, ficou desacordado no gramado por alguns segundos e teve de ser levado para o hospital Vera Cruz, em Campinas.

Após realização de exame de Tomografia Computadorizada, foi constatada apenas uma discreta fratura do processo estiloide (um osso do crânio). Ele ficou algumas semanas em observação e correu o risco de ficar fora da Copinha.