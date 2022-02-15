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Procedimento cirúrgico de Thiago Maia, do Flamengo, é realizado com sucesso; jogador seguirá internado

Mais cedo, durante o treino desta segunda-feira, o meio-campista sofreu uma ferida corto-contusa na perna esquerda...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 21:25

LanceNet

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Publicado em 

14 fev 2022 às 21:25
O Flamengo informou que o procedimento cirúrgico de Thiago Maia para limpar e suturar o corte sofrido na perna esquerda foi realizado com sucesso, nesta segunda-feira. Além disso, o clube também confirmou que o volante permanecerá internado para prosseguir com a antibioticoterapia venosa (antibiótico administrado diretamente na veia), sob supervisão do Departamento Médico. > ATUAÇÕES: Arrascaeta brilha e comanda goleada do Flamengo ENTENDA O CASO
Mais cedo, durante o treino, o meio-campista sofreu uma ferida corto-contusa na perna esquerda. Dessa forma, ele foi levado ao hospital para ser submetido a debridamento cirúrgico com antibioticoterapia - realizado com sucesso, como o Flamengo informou - e exames complementares. O Flamengo não informou prazo de recuperação, mas Thiago Maia está fora da Supercopa do Brasil, contra o Atlético-MG. Antes da decisão, contudo, o Rubro-Negro volta a campo nesta quarta-feira, às 15h30, no Estádio da Rua Conselheiro Galvão, contra o Madureira. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão em tempo real do LANCE!.
Crédito: ThiagoMaianãojogaráaSupercopadoBrasil(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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