Privilégios de Cristiano Ronaldo incomodam vestiário da Juventus

O vestiário da Juventus não está satisfeito com os privilégios de Cristiano Ronaldo, segundo o "La Gazzetta dello Sport". Na última segunda-feira, um dia após a derrota de 3 a 0 para o Milan, o atleta não participou do treino para comprar uma Ferrari na sede da montadora, o que deixou seus companheiros decepcionados.As informações apontam que a relação do craque com o restante do elenco é praticamente inexistente e que ninguém aguenta as regalias que o camisa sete possui. O elenco já não o reconhece mais como um líder em campo, além de não estar em sua melhor condição física. Em alguns casos, o jogador não participa de sessões de treinos para resolver assuntos pessoais.