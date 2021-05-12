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futebol

Privilégios de Cristiano Ronaldo incomodam vestiário da Juventus

Atacante português não está conseguindo ser decisivo para a Velha Senhora dentro de campo e saída da Itália volta a ganhar força...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 09:35

LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 09:35
Crédito: AFP
O vestiário da Juventus não está satisfeito com os privilégios de Cristiano Ronaldo, segundo o "La Gazzetta dello Sport". Na última segunda-feira, um dia após a derrota de 3 a 0 para o Milan, o atleta não participou do treino para comprar uma Ferrari na sede da montadora, o que deixou seus companheiros decepcionados.As informações apontam que a relação do craque com o restante do elenco é praticamente inexistente e que ninguém aguenta as regalias que o camisa sete possui. O elenco já não o reconhece mais como um líder em campo, além de não estar em sua melhor condição física. Em alguns casos, o jogador não participa de sessões de treinos para resolver assuntos pessoais.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Com isso, a permanência de Cristiano Ronaldo em Turim é cada vez mais insustentável. O português tem contrato com a Velha Senhora até 2022, mas não recebeu oferta para atuar em outra equipe. Há algumas semanas, o Paris Saint-Germain foi especulado como um possível destino, mas os rumores esfriaram.

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