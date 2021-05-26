'Príncipe predestinado': torcida do Flamengo homenageia Gabigol com bandeira e placa

Ídolo da Nação, o atacante Gabriel Barbosa foi homenageado pela torcida Raça Rubro-Negra nesta quarta-feira. Membros da torcida organizada foram ao Ninho do Urubu e entregaram ao atacante uma placa, além de mostrar a nova bandeira com a foto do atleta com uma coroa e escrito "Príncipe predestinado".

Com Gabigol em campo, o Flamengo enfrenta o Vélez Sarsfield, da Argentina, nesta quinta-feira. A partida é válida pela rodada final da fase de grupos da Libertadores, e o Rubro-Negro, já garantido nas oitavas de final, busca as primeiras posições no geral. Confira a situação das chaves e os jogos aqui!