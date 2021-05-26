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futebol

'Príncipe predestinado': torcida do Flamengo homenageia Gabigol com bandeira e placa

Membros da Raça Rubro-Negra foram ao Ninho presentar o camisa 9 do Flamengo...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 19:12

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 19:12
Crédito: Reprodução/Raça Rubro Negra
Ídolo da Nação, o atacante Gabriel Barbosa foi homenageado pela torcida Raça Rubro-Negra nesta quarta-feira. Membros da torcida organizada foram ao Ninho do Urubu e entregaram ao atacante uma placa, além de mostrar a nova bandeira com a foto do atleta com uma coroa e escrito "Príncipe predestinado".
Com Gabigol em campo, o Flamengo enfrenta o Vélez Sarsfield, da Argentina, nesta quinta-feira. A partida é válida pela rodada final da fase de grupos da Libertadores, e o Rubro-Negro, já garantido nas oitavas de final, busca as primeiras posições no geral. Confira a situação das chaves e os jogos aqui!

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