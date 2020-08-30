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futebol

Principal parceiro do Cruzeiro pede a demissão de Enderson Moreira

Pedro Lourenço estampa a marca da sua empresa, os Supermercados BH, na camisa celeste cobrou a saída do treinador após derrota para o América-MG...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 22:05

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2020 às 22:05
Crédito: Pedrinho, como é conhecido no Cruzeiro, fez um desabafo e disse que irá cobrar o presidente Sérgio Santos Rodrigues para a saída de Enderson Moreira-(Divulgação/Prefeitura de Montes Claros
O revés do Cruzeiro para o América-MG por 2 a 1 neste sábado, 29 de agosto, não agradou o principal parceiro do Cruzeiro, o empresário Pedro Lourenço, dono dos Supermercados BH.
Pedrinho, como é conhecido, possui grande influência no clube celeste e em entrevista depois do jogo à Rádio Super FM 91,7, de Belo Horizonte, pediu a demissão do técnico Enderson Moreira.
Além de parceiro comercial do Cruzeiro, Pedro Lourenço é conselheiro com trânsito em toda a área política da Raposa. Sua fala foi em tom de cobrança, afirmando que irá ligar para o presidente Sérgio Santos Rodrigues e pedir a saída de Enderson, que vem tendo com o time mineiro uma campanha irregular na Série B, mesmo com a punição da perda de seis pontos na FIFA. -Nós que somos cruzeirense, temos que correr atrás, tomar atitude. Vou cobrar ele (Sérgio Rodrigues, presidente do Cruzeiro), vou ligar para ele, e tem que tomar atitude. Eu o apoiei e não vou deixar de apoiar. Não sou o presidente. Se eu fosse o presidente, eu mandava o técnico e a comissão técnica embora hoje. Não é amanhã não-disse o empresário à rádio mineira.
O Cruzeiro está há quatro jogos sem vencer, sendo três pela Série B e um na Copa do Brasil, quando empatou com o CRB por 1 a 1, sendo eliminado da competição nacional na última quarta-feira, 26.

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