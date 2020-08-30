Principal parceiro do Cruzeiro pede a demissão de Enderson Moreira

Além de parceiro comercial do Cruzeiro, Pedro Lourenço é conselheiro com trânsito em toda a área política da Raposa. Sua fala foi em tom de cobrança, afirmando que irá ligar para o presidente Sérgio Santos Rodrigues e pedir a saída de Enderson, que vem tendo com o time mineiro uma campanha irregular na Série B, mesmo com a punição da perda de seis pontos na FIFA. -Nós que somos cruzeirense, temos que correr atrás, tomar atitude. Vou cobrar ele (Sérgio Rodrigues, presidente do Cruzeiro), vou ligar para ele, e tem que tomar atitude. Eu o apoiei e não vou deixar de apoiar. Não sou o presidente. Se eu fosse o presidente, eu mandava o técnico e a comissão técnica embora hoje. Não é amanhã não-disse o empresário à rádio mineira.