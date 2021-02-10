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Principal nome do futebol russo e no Krasnodar, Wanderson fala sobre momento especial na carreira

Meia-atacante brasileiro é um dos destaques da equipe
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LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 10:29

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 10:29

Crédito: Wanderson é um ods destaques do futebol na Rússia (Divulgação/Krasnodar
Há três anos no Krasnodar e um dos principais nomes do futebol russo, o meia-atacante brasileiro naturalizado belga Wanderson falou sobre a fase iluminada que vive no país. Segundo o jogador, pretendido por clubes europeus, a meta é continuar batendo recordes e crescendo no país.- Estou vivendo uma fase muito positiva aqui no Krasnodar e no futebol russo. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo. Vou continuar trabalhando ao máximo para continuar crescendo de produção e melhorando meus números aqui.
> Veja a tabela da Europa League
Segundo Wanderson, o grupo tem tudo para crescer no Campeonato Russo e na Liga Europa.
- Vamos procurar fazer uma grande sequência no campeonato e nos manter firmes na Liga Europa. O grupo está muito motivado e focado nisso.

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