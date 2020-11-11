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Principal criador do Bahia, Juninho Capixaba prevê melhores resultados: 'Grupo está evoluindo'

Lateral-esquerdo é o líder de assistências e chances criadas do Tricolor no Campeonato Brasileiro; equipe luta para se recuperar na classificação da competição...
LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 17:43

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 17:43

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia
O Bahia luta para sair das posições inferiores da tabela do Campeonato Brasileiro. Com duas vitórias seguidas na bagagem, o Tricolor de Aço enfrenta o Fortaleza nesta quarta-feira, às 18h45, em partida atrasada da competição. Uma das esperanças da equipe comandada por Mano Menezes é Juninho Capixaba, peça fundamental no sistema.
O lateral-esquerdo é um dos principais criadores do Bahia. Ao lado de Gregore, é o líder de assistências - três passes para gol. Além disso, tem média de três chances criadas por partida, também liderando esta estatística entre os atletas do Tricolor de Aço.
- Acredito que o grupo está evoluindo como um todo. Temos duas competições importantes e fico feliz por conseguir elevar meu rendimento e ajudar o Bahia justamente nesta temporada que com certeza está sendo a mais difícil da minha carreira e acredito que para de muitos colegas do futebol - afirmou Juninho Capixaba
O jogador, contudo, não contribui apenas no ataque. Capixaba é o segundo do Bahia em interceptações por partida - duas, ao todo - e o terceiro com mais desarmes (2.1) em média por jogo. Uma das peças fundamentais para o Bahia tentar fugir da incômoda situação na tabela.

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