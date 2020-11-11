Principal criador do Bahia, Juninho Capixaba prevê melhores resultados: 'Grupo está evoluindo'

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia

O Bahia luta para sair das posições inferiores da tabela do Campeonato Brasileiro. Com duas vitórias seguidas na bagagem, o Tricolor de Aço enfrenta o Fortaleza nesta quarta-feira, às 18h45, em partida atrasada da competição. Uma das esperanças da equipe comandada por Mano Menezes é Juninho Capixaba, peça fundamental no sistema.

O lateral-esquerdo é um dos principais criadores do Bahia. Ao lado de Gregore, é o líder de assistências - três passes para gol. Além disso, tem média de três chances criadas por partida, também liderando esta estatística entre os atletas do Tricolor de Aço.

- Acredito que o grupo está evoluindo como um todo. Temos duas competições importantes e fico feliz por conseguir elevar meu rendimento e ajudar o Bahia justamente nesta temporada que com certeza está sendo a mais difícil da minha carreira e acredito que para de muitos colegas do futebol - afirmou Juninho Capixaba