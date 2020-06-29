Primeiro Vasco de Ramon Menezes mostra variações e eficiência

Crédito: Vasco teve novidades e boas atuações na partida deste domingo, contra o Macaé (Rafael Ribeiro / Vasco

O Vasco que venceu o Macaé no último domingo fez o que se esperava diante da fragilidade técnica e física do rival: se impôs e construiu o placar de 3 a 1 com segurança. Foi a primeira partida de Ramon Menezes à frente do time, e a equipe já mostrou novas características e virtudes táticas.

A valorização da posse de bola foi nítida, mas facilitada pelo gol marcado já no início da partida. As novidades ficaram por conta de Ricardo Graça na zaga, Fellipe Bastos e Benítez no meio-campo e Vinícius na ponta direita. Mas houve muitas variações.

Só no primeiro tempo, o Yago Pikachu que parecia lateral-direito pela escalação e disposição iniciais esteve muito mais no meio-campo. Com Abel Braga, ele conduzia a bola a partir da defesa, infiltrando; desta vez, foi Vinícius quem se colocou à direita de Ricardo Graça.

O possível temor por dois zagueiros canhotos pouco se justificou. Ricardo foi o beque pelo lado direito, e teve poucos problemas. E com Pikachu, como citado, livre, em oposição a um extremamente contido Henrique, muitas vezes o Vasco se mostrou com três zagueiros.Na marcação, os argentinos ficam mais à frente. E são duas linhas, sendo a do meio-campo bastante alta: Vinícius-Bastos-Andrey-Talles. #lanceCOLINA— Felippe Rocha (@28FelippeRocha) June 28, 2020 No meio-campo, Fellipe Bastos esteve, ora alinhado a Andrey, ora mais à frente. Aliás, Andrey segue como o primeiro volante, na função em que agradou no período pré-pandemia. Agora, porém, tem menos responsabilidade de recuar à zaga para iniciar as jogadas.

O próprio Ramon Menezes já afirmou que o melhor Benítez é o que atua como um articulador pela direita. O meia argentino atuou com liberdade, mas inicialmente posicionado como meia central. Assim, participou do segundo gol de Germán Cano.

E a escolha por Vinícius pelo lado direito se mostrou acertada. O ponta mostrou excelente condição física e igualmente ótimo momento técnico. Foram deles as principais jogadas. Os três gols passaram pelo setor do jovem, inclusive.