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Primeiro treino de Diniz tem foco em saída de bola e presenças de Felipe Melo e David Braz no Fluminense

Treinador foi apresentado e já iniciou a preparação para o confronto contra o Junior Barranquilla pela Sul-Americana...

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 18:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 18:35
Depois da derrota para o Coritiba no Campeonato Brasileiro, o Fluminense voltou ao CT Carlos Castilho para iniciar a preparação visando o confronto com o Junior Barranquilla (COL) pela Copa Sul-Americana. A segunda-feira marcou também a primeira atividade de Fernando Diniz, que retorna ao clube após Abel Braga entregar o cargo na última semana. As novidades foram Felipe Melo e David Braz participando normalmente do treino com os companheiros.Por outro lado, Manoel e Jhon Arias não foram ao campo. O zagueiro está em transição e se recupera de dores no músculo posterior da coxa direita. Já o atacante teve uma contusão no tornozelo direito na partida com o Unión Santa Fe (ARG). Braz também desfalcou o time na última partida por problemas na perna esquerda, mas deve estar à disposição de Diniz.
Felipe Melo fazia a transição depois de passar por cirurgia no menisco do joelho direito. Ele voltou aos trabalhos com bola na última semana.
Além dos reservas, que iniciaram o trabalho de aquecimento, os titulares da derrota para o Coritiba também foram a campo. Um dos trabalhos que o treinador começou fazendo foi na saída de bola com participação do goleiro Fábio, uma característica comum dos times de Diniz. A imprensa teve acesso apenas ao início da atividade.
O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira para o jogo da quarta rodada da Copa Sul-Americana diante do Junior Barranquilla (COL) no Maracanã, às 21h30. A partida vale a sobrevivência na competição. No domingo, o time visita o Palmeiras às 16h.
Crédito: FelipeMelotreinoucomoelenconaprimeiraatividadedeDiniznoFluminense(Foto:LuizaSá/LANCE!

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