Primeiro treino de Diniz tem foco em saída de bola e presenças de Felipe Melo e David Braz no Fluminense

Depois da derrota para o Coritiba no Campeonato Brasileiro, o Fluminense voltou ao CT Carlos Castilho para iniciar a preparação visando o confronto com o Junior Barranquilla (COL) pela Copa Sul-Americana. A segunda-feira marcou também a primeira atividade de Fernando Diniz, que retorna ao clube após Abel Braga entregar o cargo na última semana. As novidades foram Felipe Melo e David Braz participando normalmente do treino com os companheiros.Por outro lado, Manoel e Jhon Arias não foram ao campo. O zagueiro está em transição e se recupera de dores no músculo posterior da coxa direita. Já o atacante teve uma contusão no tornozelo direito na partida com o Unión Santa Fe (ARG). Braz também desfalcou o time na última partida por problemas na perna esquerda, mas deve estar à disposição de Diniz.