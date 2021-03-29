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futebol

Primeiro treino de César Palacios no Internacional deixa boa impressão

Antes mesmo de viagem para amistoso entre Chile x Bolívia, jogador participou de alguns minutos em atividade que lhe rendeu elogios...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 15:28

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 15:28
Crédito: Atacante tem possibilidade de estrear na próxima rodada do Gauchão (Divulgação/Internacional
Contratado junto a Unión Española para ser mais uma alternativa ofensiva no Internacional, ao menos no treino que fez junto com seus companheiros, a primeira impressão deixada foi bastante positiva segundo apuração feita pelo portal 'ge'. >Colorado na ponta: a classificação completa do GauchãoOs testemunhos de alguns jogadores dados em caráter sigiloso foram de boa qualidade técnica do jogador de 20 anos de idade mesmo com o fato de Palacios ter participado somente de alguns minutos. Depois disso, ele viajou para integrar a seleção do Chile em amistoso onde a Roja venceu por 2 a 1 a Bolívia.
- Carlos é seguramente o jogador chileno com maior potencial. Pode jogar em todas do ataque, seja ponta, centroavante. Até meia-atacante. O um contra um dele também é imparável. Tenho as melhores referências. É muito inteligente, aplicado, com muita qualidade individual. Tem muito controle e finalização. É bom ter esse talento aqui - disse o técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez após a atividade do fim de semana.
Ramírez chegou a garantir que César Palacios pode fazer a sua estreia na próxima rodada do Campeonato Gaúcho onde o Inter receberá o São José na quarta-feira (31) no Beira-Rio. Todavia, ainda resta o cumprimento dos trâmites burocráticos para que o seu nome conste no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, ao menos, até as 19h da próxima terça-feira.

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