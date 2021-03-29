Primeiro treino de César Palacios no Internacional deixa boa impressão

Crédito: Atacante tem possibilidade de estrear na próxima rodada do Gauchão (Divulgação/Internacional

Contratado junto a Unión Española para ser mais uma alternativa ofensiva no Internacional, ao menos no treino que fez junto com seus companheiros, a primeira impressão deixada foi bastante positiva segundo apuração feita pelo portal 'ge'. >Colorado na ponta: a classificação completa do GauchãoOs testemunhos de alguns jogadores dados em caráter sigiloso foram de boa qualidade técnica do jogador de 20 anos de idade mesmo com o fato de Palacios ter participado somente de alguns minutos. Depois disso, ele viajou para integrar a seleção do Chile em amistoso onde a Roja venceu por 2 a 1 a Bolívia.

- Carlos é seguramente o jogador chileno com maior potencial. Pode jogar em todas do ataque, seja ponta, centroavante. Até meia-atacante. O um contra um dele também é imparável. Tenho as melhores referências. É muito inteligente, aplicado, com muita qualidade individual. Tem muito controle e finalização. É bom ter esse talento aqui - disse o técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez após a atividade do fim de semana.