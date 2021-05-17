Primeiro reforço do Santos no BID após fim do transferban é sósia de Seedorf

Crédito: Reprodução/Internet

O volante Victor Braga apareceu no BID (Boletim Diário da CBF) na tarde desta segunda-feira. É o primeiro reforço oficial do Santos depois da liberação do transferban. O jogador ficou conhecido como sósia do craque holandês Clarence Seerdorf pelas semelhanças físicas. No Sub-23 do Santos desde o começo do ano, ele finalmente foi regularizado na CBF.

Victor atuou no elenco profissional do Avenida e fez parte do grupo do Santa Cruz para a disputa da Copa FGF sub-19 e Segunda Divisão, em 2019.O Peixe conseguiu a liberação da punição através da venda de Soteldo ao Toronto FC, do Canadá. O clube repassou sua parte ao Huachipato e ainda pagará US$ 500 mil, de forma parcelada, para quitar sua dívida com o clube chileno que retirou a denuncia da Fifa.