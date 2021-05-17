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futebol

Primeiro reforço do Santos no BID após fim do transferban é sósia de Seedorf

Volante Victor Braga foi contratado ao Avenida-RS para reforçar a equipe sub-23 do Peixe...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 15:42

LanceNet

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Publicado em 

17 mai 2021 às 15:42
Crédito: Reprodução/Internet
O volante Victor Braga apareceu no BID (Boletim Diário da CBF) na tarde desta segunda-feira. É o primeiro reforço oficial do Santos depois da liberação do transferban. O jogador ficou conhecido como sósia do craque holandês Clarence Seerdorf pelas semelhanças físicas. No Sub-23 do Santos desde o começo do ano, ele finalmente foi regularizado na CBF.
Victor atuou no elenco profissional do Avenida e fez parte do grupo do Santa Cruz para a disputa da Copa FGF sub-19 e Segunda Divisão, em 2019.O Peixe conseguiu a liberação da punição através da venda de Soteldo ao Toronto FC, do Canadá. O clube repassou sua parte ao Huachipato e ainda pagará US$ 500 mil, de forma parcelada, para quitar sua dívida com o clube chileno que retirou a denuncia da Fifa.
Mais jogadores devem aparecem no BID ao longo da semana. O atacante Rwan, ex-Flamengo de Guarulhos, e o lateral-esquerdo Natan Pereira, ex-Betim também foram regularizados nesta segunda. O Santos trouxe mais garotos para as categorias de base, são eles: o goleiro Eduardo Araújo, o zagueiro Arthur Mascaro e o meia boliviano Luis Zeballos.

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