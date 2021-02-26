futebol

Primeiro gol de Gil pelo Corinthians completa seta anos; relembre

Tento foi anotado de cabeça, contra o Comercial, no Pacamebu, em jogo da primeira fase do Paulistão de 2014...
Publicado em 

26 fev 2021 às 16:32

Crédito: Daniel Augusto Júnior/Agência Corinthians
Um dos maiores zagueiros da história do Corinthians, Gil foi um dos principais jogadores do Timão no empate em 0 a 0 contra o Internacional, no última quinta-feira (25), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Um dia depois, nesta sexta-feira (26), o defensor comemora sete anos da primeira vez que ele balançou as redes pelo Timão. É claro que a função de zagueiro é evitar gols, não fazê-los, mas um atleta tão identificado com a Fiel tem os seus gols comemorados de forma dobrada pelo torcedor. No total, são 12, contabilizando as suas duas passagens pelo time de Parque São Jorge, entre 2013 e 2015, quando foi contratado junto ao Valenciennes, da França, e no seu retorno, em 2019, ao ser repatriado do futebol chinês, na ocasião ele atuava pelo Shandong Luneng.
A primeira vez que levou a nação corintiana a loucura foi no dia 26 de fevereiro de 2014, pela 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, contra o Comercial, de Ribeirão Preto, no estádio do Pacaembu, em uma noite de quara-feira.
Na temporada anterior, na qual Gil havia chegou ao Timão, ele não havia feito gols, em 70 partidas, mas a história mudou já nos acréscimos do segundo tempo, quando o jogo já estava 2 a 0 para o Corinthians, e o atacante Luciano, atualmente no São Paulo, que havia entrado no fim do primeiro tempo no lugar de Paolo Guerrero, machucado, e marcou os dois primeiros gols, bateu escanteio na cabeça do beque corintiano, que anotou o seu primeiro tento pelo Alvinegro.
Neste domingo (28), às 18h15, Gil inicia mais uma temporada com a camisa do Corinthians, quando o clube estreia no Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino, às 18h15, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

