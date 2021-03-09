Primeiro gol de Gabriel pelo Corinthians completa quatro anos

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Isolado do elenco do Corinthians após ter contraído o novo coronavírus, o volante Gabriel vê seu primeiro gol pelo clube completar quatro anos nesta terça-feira, dia 9 de março. Em 2017, ele balançou a rede na vitória por 2 a 0 diante do Luverdense pela Copa do Brasil.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosAo todo, Gabriel marcou seis gols pelo Corinthians. Além do Luverdense, as vítimas do volante são o Paraná, Athletico-PR, Bahia, Botafogo-SP e São Paulo.

Após se destacar na temporada passada, atraindo sondagens de clubes estrangeiros, Gabriel agora vive a expectativa de voltar a ficar à disposição do técnico Vagner Mancini. Ele foi um dos infectados durante o surto de coronavírus que atingiu o elenco corintiano nos últimos dias.