Primeiro estrangeiro a erguer uma taça pelo Palmeiras, Gómez minimiza feito individual e enaltece grupo

Gustavo Gómez entrou para a história do Palmeiras. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Athletico, na última quarta-feira (2), no Allianz Parque, e a inédita conquista da Recopa Sul-Americana, o paraguaio, capitão do Verdão, foi o primeiro estrangeiro a levantar uma taça pelo clube.Mesmo diante do tamanho do feito, Gómez, entretanto, optou por minimizá-lo. Na entrevista após a partida, o paraguaio procurou destacar a força do grupo palmeirense, segundo ele principal responsável não só pelos seus números, mas pelos títulos ganhos na era Abel Ferreira no Verdão.

- Eu acho que hoje a faixa estava comigo, mas aqui temos muitos capitães, como Weverton, (Marcos) Rocha, Dudu, Zé Rafael... Temos um elenco com grandes jogadores, grandes líderes e acho que por isso estamos conseguindo conquistar títulos. São jogadores de muita experiência, líderes dentro do clube. Sou muito grato com a oportunidade que eu tive aqui. Ela vale mais que qualquer coisa.

Para Gómez, essa geração muito vencedora do Palmeiras tem uma fórmula do sucesso: dedicação e muito trabalho. Segundo o paraguaio, é por conta disso que os frutos estão aparecendo e garante a briga por mais conquistas.

- É um grupo muito unido, que se mantém em forma sempre, a mente em forma, a fome de glórias e que respeita as ordens do professor. Agora temos que comemorar muito esse momento, porque no futebol as coisas passam muito rápido.