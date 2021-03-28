Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Primeiras peças da nova coleção de uniformes do Fluminense vazam na internet; veja imagens
futebol

Primeiras peças da nova coleção de uniformes do Fluminense vazam na internet; veja imagens

Modelos já circulam na internet antes do lançamento oficial do clube, algo que também aconteceu na última coleção...

Publicado em 28 de Março de 2021 às 18:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2021 às 18:19
Crédito: Reprodução/Internet
Assim como havia acontecido no ano passado, as fotos das primeiras peças da próxima coleção da Umbro de uniformes do Fluminense vazou na internet. Por enquanto, dois modelos circulam nas redes sociais e fazem parte da linha de camisas de treino dos jogadores. O clube ainda não divulgou previsão para o lançamento oficial.
> Nove meses da reestreia: o que mudou no Fluminense após a paralisação do futebol
No ano passado, o constante vazamento dos uniformes irritou a diretoria e acabou pressionando o clube e a fornecedora para que o lançamento fosse o quanto antes.
A Umbro foi anunciada pelo Fluminense como novo fornecedora de material esportivo em dezembro de 2019. O tempo de contrato entre o clube e a empresa inglesa é até 2023. O clube mudou de fornecedora após enfrentar dificuldades com a Under Armour e a Dry World. O maior objetivo era tentar ampliar a venda em todo país, algo que a torcida reclamava com as anteriores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados