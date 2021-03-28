Primeiras peças da nova coleção de uniformes do Fluminense vazam na internet; veja imagens

Crédito: Reprodução/Internet

Assim como havia acontecido no ano passado, as fotos das primeiras peças da próxima coleção da Umbro de uniformes do Fluminense vazou na internet. Por enquanto, dois modelos circulam nas redes sociais e fazem parte da linha de camisas de treino dos jogadores. O clube ainda não divulgou previsão para o lançamento oficial.

> Nove meses da reestreia: o que mudou no Fluminense após a paralisação do futebol

No ano passado, o constante vazamento dos uniformes irritou a diretoria e acabou pressionando o clube e a fornecedora para que o lançamento fosse o quanto antes.