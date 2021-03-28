Primeiras peças da nova coleção de uniformes do Fluminense vazam na internet; veja imagens

Assim como havia acontecido no ano passado, as fotos das primeiras peças da próxima coleção da Umbro de uniformes do Fluminense vazou na internet. Por enquanto, dois modelos circulam nas redes sociais e fazem parte da linha de camisas de treino dos jogadores. O clube ainda não divulgou previsão para o lançamento oficial.
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No ano passado, o constante vazamento dos uniformes irritou a diretoria e acabou pressionando o clube e a fornecedora para que o lançamento fosse o quanto antes.
A Umbro foi anunciada pelo Fluminense como novo fornecedora de material esportivo em dezembro de 2019. O tempo de contrato entre o clube e a empresa inglesa é até 2023. O clube mudou de fornecedora após enfrentar dificuldades com a Under Armour e a Dry World. O maior objetivo era tentar ampliar a venda em todo país, algo que a torcida reclamava com as anteriores.