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Primeira vitória do Corinthians na Libertadores completa 44 anos

Timão bateu o El Nacional (EQU), no Morumbi, por 3 a 0, no dia 30 de abril de 1977, pela quinta rodada do torneio continental daquela temporada...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 14:05

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 14:05
Crédito: Divulgação/Ag.Corinthians
Esta sexta-feira (30) marca os 44 anos da primeira vitória do Corinthians na Copa Libertadores da América. O triunfo por 3 a 0 sobre o El Nacional (EQU) aconteceu no estádio do Morumbi, em 1977, pela quinta rodada da competição daquele ano.Como havia sido vice-campeão brasileiro no ano anterior, o clube do Parque São Jorge garantiu uma vaga no grupo 3 da Libertadores, na primeira vez que disputou o torneio continental. Ao seu lado na chave estava o Internacional, então campeão nacional, e os dois primeiros colocados do campeonato equatoriano de 1976: El Nacional e Deportivo Cuenca.
O Timão vinha de um empate em casa, por 1 a 1, e uma derrota por 1 a 0 fora, diante do Colorado, mais dois reveses no Equador, contra Cuenca e Nacional, ambos por 2 a 1.
>> Veja a tabela da Copa Sul-Americana e simule os próximos jogos do Timão
Em situação delicada na competição, mais de 25 mil corintianos estiveram no Cícero Pompeu de Toledo e viram de perto o time paulista vencer pela primeira vez na Libertadores, com gols de Cláudio Mineiro e Palhinha, ainda no primeiro tempo, e um contra, do zagueiro equatoriano Perez, após boa jogada de Vaguinho, na etapa final.
Cinco dias depois, o Corinthians ainda venceu mais uma partida contra um clube do Equador, dessa vez aplicando um 4 a 0 no Deportivo Cuenca, em São Paulo. Ainda assim, os dois triunfos não foram suficientes para levar o Timão ao mata-mata. Como apenas um clube por grupo se classificava naquela edição, a vaga ficou com o Internacional.
Naquela época, o Timão ainda vivia uma seca de 23 anos sem conquistar um campeonato, o que viria acontecer cerca de seis meses depois, com o título do Paulistão, sobre a Ponte Preta.
A Libertadores de 1977 marcou o primeiro título do Boca Júniors (ARG) na competição. O time de La Bombonera é o segundo maior vencedor do torneio, com seis taças.
O Corinthians, por sua vez, só voltaria a disputar a Libertadores em 1991, e conquistaria pela primeira vez, em 2012

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