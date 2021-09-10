Primeira partida do Corinthians completa 111 anos; relembre

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Esta sexta-feira (10) marca o aniversário de 111 anos do primeiro jogo do Corinthians.

O Timão, que comemorou a sua fundação no último dia 1º de setembro, entrou em campo nove dias depois da "pedra fundamental", em uma derrota por 1 a 0 para o União da Lapa, em condições ainda amadoras, já que o adversário era uma equipe tradicional na várzea paulistana.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosA primeira escalação da história corintiana teve Valente; Perrone e Atílio; Lepre, Alfredo e Police; João de Silva, Jorge Campbell, Luiz Fabi, César Nunes e Joaquim Ambrósio. Dos 11, cinco fazem parte do grupo fundador do Timão: Perrone , Joaquim Ambrósio, César Nunes, Jorge Campbell e João da Silva.

O primeiro jogo da história corintiana foi disputado na Lapa e os atletas corintianos deixaram o bairro do Bom Retiro, na madrugada anterior da partida, se dirigindo ao local do confronto a pé.