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futebol

Primeira partida do Corinthians completa 111 anos; relembre

Derrota por 1 a 0 para o União da Lapa foi disputada com cinco fundadores do Timão e equipe corintiana indo ao local jogo caminhando...
LanceNet

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Publicado em 

10 set 2021 às 16:38

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 16:38

Crédito: Divulgação/Reprodução
Esta sexta-feira (10) marca o aniversário de 111 anos do primeiro jogo do Corinthians.
O Timão, que comemorou a sua fundação no último dia 1º de setembro, entrou em campo nove dias depois da "pedra fundamental", em uma derrota por 1 a 0 para o União da Lapa, em condições ainda amadoras, já que o adversário era uma equipe tradicional na várzea paulistana.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosA primeira escalação da história corintiana teve Valente; Perrone e Atílio; Lepre, Alfredo e Police; João de Silva, Jorge Campbell, Luiz Fabi, César Nunes e Joaquim Ambrósio. Dos 11, cinco fazem parte do grupo fundador do Timão: Perrone , Joaquim Ambrósio, César Nunes, Jorge Campbell e João da Silva.
O primeiro jogo da história corintiana foi disputado na Lapa e os atletas corintianos deixaram o bairro do Bom Retiro, na madrugada anterior da partida, se dirigindo ao local do confronto a pé.
Atualmente, o Corinthians tem 1430 partidas disputadas em sua história, com 603 vitórias, 425 empates e 402 derrotas.

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