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Primeira onda da pesquisa "Fala, santista" se encerra neste domingo

Torcedor que responder ao questionário concorrerá a prêmios do clube...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2021 às 10:00
Crédito: Gabriela Brino
A primeira onda da pesquisa "Fala, Santista", que tem como objetivo identificar as demandas do torcedor santista e melhorar a relação do Peixe com os seus fãs, se encerra neste domingo. O questionário, disponível em sociorei.com/falasantista, tem perguntas específicas para sócios, ex-sócios e os demais torcedores. O Santos já recebeu mais de 10 mil respostas completas e mais de 12 mil torcedores já começaram a responder a pesquisa.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO torcedor que participar da pesquisa ainda poderá concorrer a prêmios. Serão realizados dois sorteios de camisas oficiais do Peixe para os participantes, um deles exclusivo para o time de associados e outro feito para os demais torcedores que tenham respondido o questionário completo.
Os nomes dos contemplados vão ser divulgados no dia 14 de abril, data em que é comemorado o aniversário do Clube. Também como contrapartida aos associados, todos que contribuírem com a pesquisa ganharão 100 pontos no Sócio Rei.Nos próximos meses, o clube fará novas pesquisas, com outros temas para compreender ainda melhor a identidade do torcedor e implementar as melhorias mais desejadas.

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