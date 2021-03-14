Primeira onda da pesquisa "Fala, santista" se encerra neste domingo

Crédito: Gabriela Brino

A primeira onda da pesquisa "Fala, Santista", que tem como objetivo identificar as demandas do torcedor santista e melhorar a relação do Peixe com os seus fãs, se encerra neste domingo. O questionário, disponível em sociorei.com/falasantista, tem perguntas específicas para sócios, ex-sócios e os demais torcedores. O Santos já recebeu mais de 10 mil respostas completas e mais de 12 mil torcedores já começaram a responder a pesquisa.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO torcedor que participar da pesquisa ainda poderá concorrer a prêmios. Serão realizados dois sorteios de camisas oficiais do Peixe para os participantes, um deles exclusivo para o time de associados e outro feito para os demais torcedores que tenham respondido o questionário completo.