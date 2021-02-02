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Primeira mulher vice-presidente no Vasco, Sônia Andrade critica ausência feminina nas VPs da gestão Salgado

Segunda vice-geral no mandato de Alexandre Campello, a registradora pública ressalta a evolução noutros aspectos e prega cotas num contexto até fora do clube...
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Publicado em 

02 fev 2021 às 19:41

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 19:41

Crédito: Reprodução
O recém-encerrado mandato de Alexandre Campello no Vasco, entre muitas críticas, deixou um legado: a primeira vice-presidente mulher da história do clube. Sônia Andrade ocupou o cargo de segunda vice-geral, a terceira na hierarquia. Porém, em contato com o LANCE!, lamenta que não haja diversidade de gênero no primeiro escalão da diretoria chefiada, agora, por Jorge Salgado.- Entendo que a gestão Jorge Salgado irá dar continuidade e aprimorar as ações praticadas pela gestão passada: pagamento de dívidas, aprimoramento e modernização administrativa e patrimonial do clube, maior investimento no futebol, dentre outras. Infelizmente, após a posse de todos os poderes do clube, constatei a falta de uma mulher no cargo de gestão, apesar do crescente número de conselheiras dentro do Conselho Deliberativo - analisou.
Ao longo dos três anos em que esteve na diretoria do Vasco, Sônia deu declarações que estimulavam a participação de mulheres nos clubes do Brasil. E ela mantém a opinião.
- Precisamos brigar por cotas de mulheres na gestão do futebol brasileiro assim como ocorre em partidos políticos, onde 30% tem que ser destinados para as mulheres - afirmou, citando as candidaturas nas eleições proporcionais.

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