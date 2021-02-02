Primeira mulher vice-presidente no Vasco, Sônia Andrade critica ausência feminina nas VPs da gestão Salgado

O recém-encerrado mandato de Alexandre Campello no Vasco, entre muitas críticas, deixou um legado: a primeira vice-presidente mulher da história do clube. Sônia Andrade ocupou o cargo de segunda vice-geral, a terceira na hierarquia. Porém, em contato com o LANCE!, lamenta que não haja diversidade de gênero no primeiro escalão da diretoria chefiada, agora, por Jorge Salgado.- Entendo que a gestão Jorge Salgado irá dar continuidade e aprimorar as ações praticadas pela gestão passada: pagamento de dívidas, aprimoramento e modernização administrativa e patrimonial do clube, maior investimento no futebol, dentre outras. Infelizmente, após a posse de todos os poderes do clube, constatei a falta de uma mulher no cargo de gestão, apesar do crescente número de conselheiras dentro do Conselho Deliberativo - analisou.