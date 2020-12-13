Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Primeira mulher a marcar pelo Botafogo no Niltão, Vivian vibra: 'Não tenho palavras para descrever'
futebol

Primeira mulher a marcar pelo Botafogo no Niltão, Vivian vibra: 'Não tenho palavras para descrever'

Gol da meio-campista iniciou a reação do Alvinegro diante do Ceará, pelas quartas do Brasileirão Feminino Série A-2; atleta comemora resultado, mas prega pés no chão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 dez 2020 às 19:58

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 19:58

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O dia 13 de dezembro de 2020 ficará marcado na história do Botafogo. Pela primeira vez, a equipe feminina do Alvinegro jogou uma partida oficial no Estádio Nilton Santos, palco principal da instituição. Neste domingo, a equipe comandada por Gláucio Carvalho derrotou o Ceará por 2 a 1 no jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Série A-2.
Vivian foi outra que fez história. Foi dela o primeiro gol de uma jogadora do Botafogo no Estádio Nilton Santos. No segundo tempo, quando o Ceará vencia por 1 a 0, ela subiu mais alto que a defesa para marcar após uma cobrança de escanteio. Ao LANCE!, a meia definiu a emoção.
- Não tenho palavras para descrever o que estou sentindo agora. Feliz por ter feito o gol, o primeiro gol (da equipe feminina) no Estádio Nilton Santos, feliz por ter ajudado a equipe para a construção do placar. É um jogo de 180 minutos, não tem nada ganho, só demos um passo, não tem nada ganho. Vamos trabalhar essa semana para corrigir os erros, sabemos que fomos abaixo principalmente no primeiro tempo, tem muita coisa para trabalhar, mas estamos com a cabeça no lugar, vamos sempre acreditar - afirmou.
O jogo da volta será realizado no próximo domingo, às 16h, em Fortaleza. Quem vencer o confronto se garante na elite do futebol brasileiro. Por isto, Vivian acredita que a força do elenco do Alvinegro pode fazer a diferença.
- Já passamos por situações parecidas e conseguimos reverter. Nosso grupo é forte e sempre vamos acreditar que dá para virar, sabemos da nossa qualidade. Sei a camisa que eu visto, sei o peso e a importância dela e a gente sempre vai trabalhar e lutar para colocar o Botafogo no seu devido lugar - completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados