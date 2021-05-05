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Prestes a completar 50 jogos pelo Fluminense, Luccas Claro celebra: 'Espero ajudar com mais 50, 100'

Jogador chegará a esta marca na partida diante do Junior Barranquilla, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 14:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2021 às 14:15
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Se o início foi de desconfiança, 49 jogos depois o zagueiro Luccas Claro já caiu nas graças da torcida do Fluminense. E, nesta quinta-feira, diante do Junior Barranquilla, pela Libertadores, o jogador pode atingir a marca de 50 partidas pelo clube, onde chegou em setembro de 2019. Titular absoluto desde a última temporada, o atleta celebrou o feito e exaltou a grandeza do Tricolor.
– Será muito importante completar 50 jogos em um clube como o Fluminense. Não é fácil, independentemente da quantidade de jogos que nós temos. É uma marca importante para mim e estou muito feliz. Espero atingir marcas ainda maiores, sempre ajudando o Fluminense a buscar títulos e conquistar coisas grandes. Pela grandeza do clube, o Fluminense merece estar nos lugares mais altos. E espero ajudar com mais 50, mais 100 jogos, o máximo possível e fazendo sempre o meu melhor dentro de campo – disse ao site oficial.
Veja a tabela da Libertadores
A estreia de Luccas Claro no Flu foi no empate em 1 a 1 com o Avaí, em 1 de dezembro de 2019. Desde então, nos 49 jogos, marcou seis gols (todos de cabeça), teve 28 vitórias, dez empates e 11 derrotas, além de ter conquistado o título da Taça Rio de 2020. O zagueiro é um dos estreantes do elenco em Libertadores e, nesta quinta-feira, terá mais um desafio pela frente. O Fluminense tem um empate e uma vitória até aqui.
- Em clube grande é assim, sempre disputando jogos importantes. E poder voltar à Libertadores é sempre bom, ainda mais agora, mais adaptado, com mais confiança e vindo de bons resultados. Vai ser um jogo muito importante e espero fazer meu melhor para conquistarmos mais uma vitória - completou.

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