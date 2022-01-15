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Prestes a completar 100 jogos pelo Palmeiras, Patrick de Paula celebra dois anos da estreia pelo clube

Cria da base do Verdão completa dois anos como profissional neste sábado. Sua estreia aconteceu na Florida Cup de 2020, contra o Atlético Nacional, da Colômbia...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 13:13

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 13:13

O volante Patrick de Paula completa neste sábado, dois anos como jogador profissional e também da sua estreia no Palmeiras. O primeiro capítulo dessa já rica história no clube aconteceu no empate em 0 a 0 com o Atlético Nacional-COL pela Florida Cup. O Verdão se sagrou campeão daquela edição do torneio.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Confira a pré-lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial de Clubes
Captado para a base do Palmeiras em 2017 e responsável pela quinta cobrança do clube na disputa de pênaltis na final do Paulistão-2020 contra o rival Corinthians, Patrick de Paula, em tão pouco tempo, já foi campeão paulista, da Copa do Brasil e duas vezes consecutivas da Libertadores da América.
Na competição internacional da continental de 2021, o camisa 5 marcou nas duas partidas contra o São Paulo, pelas quartas de final – o primeiro gol, anotado no Morumbi, evitou, inclusive, um revés palestrino na casa do rival. Além dos tentos contra o Tricolor paulista, o jovem balançou a rede na goleada por 5 a 0 contra o Independiente del Valle-EQU, no Allianz Parque.
No Verdão, Patrick atuou em 99 jogos (61 como titular), marcou oito gols e deu quatro assistências. Na temporada passada, foram 47 jogos (24 como titular), três gols e duas assistências. Em 2022 vai disputar mais um Mundial de Clubes.
- Fico muito agradecido e feliz com a oportunidade que o Palmeiras me deu de realizar um sonho e melhorar a vida da minha família e de pessoas que sempre estiveram me apoiando desde o começo. Agradeço demais ao clube, a torcida que sempre me incentivou, e claro, a Deus, que me dá saúde todos os dias para poder trabalhar. Espero continuar correspondendo as expectativas e fazer uma excelente temporada, para dar alegrias ao nosso torcedor – afirma o volante.
Crédito: PatrickdePaulacomemoradoisanosdesuaestreiacomoprofissional(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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