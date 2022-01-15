Prestes a completar 100 jogos pelo Palmeiras, Patrick de Paula celebra dois anos da estreia pelo clube

O volante Patrick de Paula completa neste sábado, dois anos como jogador profissional e também da sua estreia no Palmeiras. O primeiro capítulo dessa já rica história no clube aconteceu no empate em 0 a 0 com o Atlético Nacional-COL pela Florida Cup. O Verdão se sagrou campeão daquela edição do torneio.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Captado para a base do Palmeiras em 2017 e responsável pela quinta cobrança do clube na disputa de pênaltis na final do Paulistão-2020 contra o rival Corinthians, Patrick de Paula, em tão pouco tempo, já foi campeão paulista, da Copa do Brasil e duas vezes consecutivas da Libertadores da América.

Na competição internacional da continental de 2021, o camisa 5 marcou nas duas partidas contra o São Paulo, pelas quartas de final – o primeiro gol, anotado no Morumbi, evitou, inclusive, um revés palestrino na casa do rival. Além dos tentos contra o Tricolor paulista, o jovem balançou a rede na goleada por 5 a 0 contra o Independiente del Valle-EQU, no Allianz Parque.

No Verdão, Patrick atuou em 99 jogos (61 como titular), marcou oito gols e deu quatro assistências. Na temporada passada, foram 47 jogos (24 como titular), três gols e duas assistências. Em 2022 vai disputar mais um Mundial de Clubes.

- Fico muito agradecido e feliz com a oportunidade que o Palmeiras me deu de realizar um sonho e melhorar a vida da minha família e de pessoas que sempre estiveram me apoiando desde o começo. Agradeço demais ao clube, a torcida que sempre me incentivou, e claro, a Deus, que me dá saúde todos os dias para poder trabalhar. Espero continuar correspondendo as expectativas e fazer uma excelente temporada, para dar alegrias ao nosso torcedor – afirma o volante.