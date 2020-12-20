Pressionado, Vasco recebe o Santos e busca voltar a vencer no último jogo em São Januário em 2020

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Sem vencer em São Januário desde setembro pelo Brasileirão, o Vasco volta a campo na Colina histórica, neste domingo, diante do Santos, às 16h (de Brasília). Com 25 pontos e na zona de rebaixamento, a equipe do pressionado Ricardo Sá Pinto necessita reencontrar o caminho das vitórias para encostar em Bahia e Athletico-PR, os dois primeiros times fora do Z4 com 28, e no Sport, que alcançou 29.

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Para o duelo deste domingo, o português não terá à disposição o atacante Talles Magno, o lateral-esquerdo Neto Borges e o volante argentino Léo Gil, ambos suspensos por causa do terceiro amarelo. Por outro lado, ele contará com os retornos do volante Andrey e do lateral-esquerdo Henrique, que serão titulares diante do time paulista.

Dessa forma, o treinador deve utilizar novamente o esquema 4-2-3-1, a mesma formação que foi a campo no empate com o Fluminense, no último domingo. Em compensação, o meio-campista Martín Benítez sentiu um desconforto na panturrilha esquerda, e também pode desfalcar o time. Os meias Carlinhos e Juninho despontam como possíveis substitutos do argentino.

Com a atual campanha, o técnico Ricardo Sá Pinto segue pressionado pela torcida. Desde que assumiu o comando do time, o Cruz-Maltino venceu apenas duas partidas (Sport e Caracas), despencou na tabela e não consegue sair do Z4. O duelo com o Santos é uma grande chance para o Vasco voltar a vencer, já que o Peixe levará a campo um time misto devido ao desgaste da temporada e de olho nas semifinais da Libertadores contra Racing ou Boca Juniors.

Sendo assim, o Vasco deposita esperança em seu artilheiro Germán Cano, que já marcou 21 gols no ano, 11 só no Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao site do clube, o argentino disse que acredita na recuperação da equipe na tabela e pede a união do grupo neste momento. Vale lembrar que o time terá apenas mais um jogo para finalizar 2020, dia 27, contra o Athletico-PR, em Curitiba.