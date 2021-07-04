Pressionado, Roger chega a 30 jogos no Fluminense e tenta recuperar time em seu quarto Fla-Flu

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Os pontos mais importantes da passagem de Roger Machado pelo Fluminense até aqui são todos marcados por algum clássico entre Flamengo e Fluminense. Além de ter feito a estreia diante do Rubro-Negro ainda em março, o treinador viu os dois jogos da decisão do Campeonato Carioca concretizarem uma mudança na formação da equipe. O confronto deste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, acontece em meio à pressão externa sobre o treinador pelos quatro jogos sem vitória. O duelo tem transmissão em tempo real do LANCE!.

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Internamente, Roger continua seguro. O treinador, que assinou contrato por dois anos justamente para que o clube reforçasse a confiança em trabalhos longos, se classificou em primeiro no "grupo da morte" da Libertadores, está nas oitavas da Copa do Brasil após eliminar o Red Bull Bragantino e teve uma boa sequência de jogos. No entanto, viu a equipe ter uma queda brusca de rendimento, algo que também aconteceu na época da final do Estadual.

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Foi a partir da derrota por 3 a 1 para o Flamengo que Roger decidiu que precisava mudar a formação. Pressionado por ter que vencer o River Plate na Argentina para avançar na Libertadores, o treinador sacou Kayky e Luiz Henrique para colocar Caio Paulista e Gabriel Teixeira, uma substituição que liderou a vitória histórica no Monumental de Núñez e os bons resultados seguintes. Entretanto, os desfalques e o desgaste vem cobrando caro. O Fluminense tem 10 pontos em oito rodadas no Brasileirão e venceu apenas duas vezes na competição. Longe do Rio de Janeiro, ainda não foi capaz de triunfar. Com números ruins, um time aparentemente cansado e quase nenhum tempo para trabalhar os erros, Roger vê seu modelo de jogo contestado. Mesmo assim, garantiu que isso não vai mudar. O que ele espera é conseguir recuperar o melhor momento de seus atletas.

Até o momento em clássicos, o Fluminense tem apenas uma derrota, no segundo jogo da decisão do Carioca com o Flamengo. Além disso, são duas vitórias (Fla e Botafogo) e dois empates (Fla e Vasco). Fred marcou dois gols, Igor Julião, Nino e Abel Hernández um cada. Vale lembrar que esta é a penúltima partida do zagueiro antes de se apresentar à Seleção Brasileira olímpica.

Roger Machado tem 14 vitórias, nove empates e seis derrotas no Fluminense. Neste domingo, ele faz o 30º jogo no comando da equipe. Ele estará a apenas 10 dias do confronto de ida das oitavas de final da Libertadores, a competição mais importante para o Tricolor na temporada. Por isso, precisa reencontrar o equilíbrio para não aumentar a pressão.