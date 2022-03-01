Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Pressionado por sua ligação com Putin, dono do Chelsea deve receber ofertas pelo clube
futebol

Pressionado por sua ligação com Putin, dono do Chelsea deve receber ofertas pelo clube

Em meio a tensão política na Rússia, Roman Abramovich entregou o comando dos Blues para a fundação de caridade do clube
...

Publicado em 01 de Março de 2022 às 20:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2022 às 20:09
O dono do Chelsea, Roman Abramovich, deve receber ofertas pelo clube nos próximos dias. Isto devido a pressão por sua ligação com Vladimir Putin, presidente da Rússia, que entrou em conflito militar devido à invasão da Ucrânia.> Adidas suspende contrato de fornecimento de materiais esportivos para a seleção russa
No último sábado, Abramovich entregou o comando do Chelsea nas mãos da fundação de caridade do clube. Houve uma pressão da opinião pública inglesa para que o empresário fosse proibido de ser o dono do clube e que tivesse outros ativos na Inglaterra.
Abramovich respondeu participando das tentativas para o encerramento dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. O empresário estaria na Bielorrússia, onde acontecem as conversas entre as duas partes em busca de um acordo, para pregar pela paz.
Segundo o ‘The Telegraph’, três partes estão interessadas em comprar o Chelsea de Abramovich, que deve receber ofertas ainda nesta semana.
Crédito: Abramovich,donodoChelsea(Foto:IanKINGTON/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES
Imagem de destaque
Urano em Gêmeos: cenário aponta mudanças rápidas e imprevisíveis até 2028
Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados