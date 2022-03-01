Pressionado por sua ligação com Putin, dono do Chelsea deve receber ofertas pelo clube

O dono do Chelsea, Roman Abramovich, deve receber ofertas pelo clube nos próximos dias. Isto devido a pressão por sua ligação com Vladimir Putin, presidente da Rússia, que entrou em conflito militar devido à invasão da Ucrânia.> Adidas suspende contrato de fornecimento de materiais esportivos para a seleção russa

No último sábado, Abramovich entregou o comando do Chelsea nas mãos da fundação de caridade do clube. Houve uma pressão da opinião pública inglesa para que o empresário fosse proibido de ser o dono do clube e que tivesse outros ativos na Inglaterra.

Abramovich respondeu participando das tentativas para o encerramento dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. O empresário estaria na Bielorrússia, onde acontecem as conversas entre as duas partes em busca de um acordo, para pregar pela paz.

Segundo o ‘The Telegraph’, três partes estão interessadas em comprar o Chelsea de Abramovich, que deve receber ofertas ainda nesta semana.