Pressionado, Chelsea encara o Luton pela Copa da Inglaterra

O Chelsea entra em campo neste domingo, pela Copa da Inglaterra, às 9h, em Stamford Bridge. Os Blues vão encara o Luton, que disputa a segunda divisão do Campeonato Inglês.+Veja a tabela da Premier League

Em oitavo no Campeonato Inglês, o Chelsea ainda procura se estabelecer na temporada. Para o confronto contra o Luton, pela competição mais antiga do futebol, os Blues não poderão contar apenas com Kanté, lesionado.- Queremos ganhar todos os jogos que disputamos. O Luton vai ser um desafio difícil, eles estão bem na Championship e são uma boa equipe. É a FA Cup, e sabemos que ela representa, então vamos entrar em campo para vencer e avançar para a próxima fase - disse Frank Lampard.