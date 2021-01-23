Pressionado, Chelsea encara o Luton pela Copa da Inglaterra

O Chelsea entra em campo neste domingo, pela Copa da Inglaterra, às 9h, em Stamford Bridge. Os Blues vão encara o Luton, que disputa a segunda divisão do Campeonato Inglês.+Veja a tabela da Premier League
Em oitavo no Campeonato Inglês, o Chelsea ainda procura se estabelecer na temporada. Para o confronto contra o Luton, pela competição mais antiga do futebol, os Blues não poderão contar apenas com Kanté, lesionado.- Queremos ganhar todos os jogos que disputamos. O Luton vai ser um desafio difícil, eles estão bem na Championship e são uma boa equipe. É a FA Cup, e sabemos que ela representa, então vamos entrar em campo para vencer e avançar para a próxima fase - disse Frank Lampard.
Já o Luton, está numa fase bastante irregular na temporada, em termos de resultado. Para o confronto contra o Chelsea, Cranie, lesionado e Lockyer, suspenso.
FICHA TÉCNICAChelsea x LutonCopa da Inglaterra - 1/16 avos de final
Data e horário: 24/01/2021, às 9h (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Onde assistir: DAZN
Prováveis escalações:
Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Zouma e Emerson; Gilmour, Mount, Havertz e Ziyech; Hudson-Odoi e Werner
Luton: Sluga; Pearson, Dan, Rea e Bree; Bradley, Tunnicliffe, Moncur e Dewsbury-Hall; Potts e Hylton